"Війна – це найгірше": історія лікаря з Сирії, якого російські бомби "знайшли" у Миколаєві
Джерело:Arab News
Оссама Ярі втік від війни у Сирії, у якій диктатору Башару Асаду допомагає Росія, до українського Миколаєва. Проте війна та російські бомби знайшла його в Україні. Що чоловік думає про це – читайте далі.
Чоловік покинув Дамаск у 2014 році з метою знайти мир зі своєю дружиною-українкою у Миколаєві.
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Лікар втік від війни у Сирії в Україну
Зараз Оссама Ярі в Обласній офтальмологічній лікарні лікує дітей, які постраждали від російських бомбардувань. Йому необхідно виконувати свої обов'язки та допомагати пацієнтам попри безперервні обстріли російських загарбників.
Сирія та Україна зараз у схожих ситуаціях. Війна – це найгірше, що можна уявити,
– наголосив лікар Оссама Ярі.
Він розповів, що кількома днями раніше у котельню, яка розташована поруч з медустановою, потрапив снаряд окупантів. Лікар також сказав наступне: "Я не міг у це повірити. Ми жили тут мирно. Що роблять росіяни? Від чого нас намагаються врятувати? Від себе?". Водночас лікар відмовився коментувати дії влади держави-агресора.
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