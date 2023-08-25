ЗСУ мали успіхи на Запорізькому напрямку, за добу відбулось 35 зіткнень: карта бойових дій

Сили оборони України продовжують наступати на двох напрямках фронту та просуваються в районі Бахмута та Запорізької області. За добу українські захисники провели 35 боїв з ворогом.

У районі Роботиного ЗСУ наблизилися до другої лінії оборони окупантів, ще більше розширивши прорив російських оборонних ліній, а поблизу Бахмута захопили передові позиції росіян. 24 Канал аналізує, як змінилась ситуація на фронті за добу станом на 25 серпня спираючись на дані Генштабу, ISW та онлайн-мапи DeepState.

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Актуально про контрнаступ

У Генштабі зазначили, що на напрямках Новоданилівка – Новопрокопівка та Мала Токмачка – Очеретувате Сили оборони мали успіх, захисники закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Ситуація на Запорізькому напрямку, Новоданилівка: на карті

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах.

Російські окупанти вели марні наступальні дії в районах Авдіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви.

Ситуація на усіх напрямках фронту

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Тривають важкі бої.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Бобилівки та Волфиного Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів.

На Куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Орлянського Харківської області та Надії, Твердохлібового Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали шість населених пунктів.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Спірного, Роздолівки, Веселого Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали п'ять населених пунктів.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Іванівського, Кліщіївки та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах північно-східніше Новомихайлівки та Мар'їнки Донецької області. Противник завдав авіаційого удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали шість населених пунктів.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Благодатного, Старомайорського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Левадного, Малої Токмачки, Роботиного та Оріхова Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Тягинки та Наддніпрянського Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів.

Удари та ураження по позиціях ворога

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 1 удар по пункту управління, 13 ударів по районам зосередження особового складу та 3 — по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 склад боєприпасів та 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.

Карта бойових дій станом на 25 серпня: дивіться відео 24 Каналу