Сирський звернувся до людей, які сумніваються, чи варто йти у військо
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський закликав людей не сумніватися і виконати свій конституційний обов'язок.
- Він наголосив на гнучкості та демократичності військової системи.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до людей, які сумніваються, чи варто йти на війну. Він каже, що наразі у війську "гнучка і демократична система".
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Сирського для "Радіо Байрактар".
Дивіться також Про хід війни та шлях до перемоги: головні заяви з інтерв'ю Олександра Сирського
Треба просто йти і перемагати, – Сирський
Сирський закликав виконати свій конституційний обов'язок.
"Не треба сумніватися, а треба виконати свій конституційний обов'язок", – сказав він в інтерв'ю.
Головнокомандувач додав, що зараз військовослужбовці можуть обрати, де і ким служити.
У нас настільки зараз гнучка і демократична система, що ти можеш навіть обрати ту частину і навіть той фах, до якого маєш здібності, навички чи досвід… Тому не треба боятися, треба просто йти і перемагати,
– додав Сирський.
Він, до слова, також вважає, що до війни потрібно було готуватися раніше і виділити на це час, а також – підготувати населення.
"Посилити патріотичне виховання, щоб люди тоді вже знали про те, що попереду можуть бути серйозні випробування, і що велика війна не за горами", – зазначив головнокомандувач.