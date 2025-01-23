Сирський звернувся до людей, які сумніваються, чи варто йти у військо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до людей, які сумніваються, чи варто йти на війну. Він каже, що наразі у війську "гнучка і демократична система".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Сирського для "Радіо Байрактар".

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Треба просто йти і перемагати, – Сирський

Сирський закликав виконати свій конституційний обов'язок.

"Не треба сумніватися, а треба виконати свій конституційний обов'язок", – сказав він в інтерв'ю.

Головнокомандувач додав, що зараз військовослужбовці можуть обрати, де і ким служити.

У нас настільки зараз гнучка і демократична система, що ти можеш навіть обрати ту частину і навіть той фах, до якого маєш здібності, навички чи досвід… Тому не треба боятися, треба просто йти і перемагати,

– додав Сирський.

Він, до слова, також вважає, що до війни потрібно було готуватися раніше і виділити на це час, а також – підготувати населення.

"Посилити патріотичне виховання, щоб люди тоді вже знали про те, що попереду можуть бути серйозні випробування, і що велика війна не за горами", – зазначив головнокомандувач.