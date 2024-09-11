Чи стало легше на Покровському напрямку: карта бойових дій станом на 11 вересня

Російські загарбники продовжують штурми українських позицій на Донеччині. Не полишає спроб атакувати ворог й на Півночі.

Попри заяви Головкома щодо зупинки просування загарбників у напрямку Покровська, а також перекидання російських військ з цієї ділянки фронту на Курщину, наступ окупантів триває, а Покровський напрямок залишається найзапеклішим.

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Де відбувається найбільше боїв

Протягом минулої доби зафіксовано 131 бойове зіткнення.

На Харківському напрямку всталося 4 бойові зіткнення в районі Вовчанська та Глибокого.

На Куп’янському напрямку відбулось 13 ворожих атак. Сили оборони зупинили штурмові дії противника біля Синьківки, Глушківки, Лозової та Петропавлівки.

Окупантів зупинили біля Синьківки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку наші війська відбивали 20 штурмових дій окупантів в районах Дружелюбівки, Твердохлібового, Невського, Макіївки, Новосадового та Торського.

Ворог атакує у районі Макіївки: дивіться на карті

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 9 атак поблизу Івано-Дар’ївки, Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки.

Росіяни штурмують у районі Спірного: дивіться на карті

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 5 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Калинівки та Іванівського.

Противник насувається на Часів Яр: дивіться на карту

На Торецькому напрямку ворог, використовуючи авіацію, здійснив 9 атак. Основні зусилля росіяни зосереджували у районах Дачного, Торецька та Неліпівки.

Яка ситуація біля Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 32 атаки. Свої зусилля противник сконцентрував у районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Свиридонівки, Гродівки, Іванівки, Новогродівки, Михайлівки та Маринівки.

Ворог просунувся у районі Маринівки: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Українська та Красногорівки. Загалом окупанти 29 разів намагалися прорвати оборону наших військ на цьому напрямку.

Росіяни атакують Українськ: дивіться на карті

На Времівському напрямку загарбники здійснили 2 атаки наших позицій у напрямку Вугледара.

На Оріхівському напрямку відбулось одне, безуспішне для росіян, боєзіткнення неподалік Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни успішно відбили 7 атак російських загарбників.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність.