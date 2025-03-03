Вибухи на НПЗ в Уфі, Росія вдарила по будинку в центрі Харкова: хронологія 1104 дня війни

Росія продовжує вести загарбницьку війну проти України. Вночі ворог вкотре застосував дрони-камікадзе для терору мирного населення, однак і на території країни-агресорки було неспокійно.

Про головні події України, що відбувається на світовій арені й ситуацію на фронті 3 березня 2025 року, 1104 дня війни, повідомляє 24 Канал.

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