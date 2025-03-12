Росія атакувала "Шахедами", ЗСУ мають успіхи на Донеччині: хронологія 1113 дня війни

У середу, 12 березня, триває 1113 день повномасштабної війни в Україні. Військові мужньо борються на фронті з російськими окупантами, повертаючи наші землі та завдаючи втрат ворогу. Робота щодо досягнення миру продовжується і в тилу.

Про головні події 12 березня, ситуацію на передовій, заяви політиків та інші важливі новини розповідає 24 Канал.

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Хронологія 1113 дня війни