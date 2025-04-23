Росія запускала "Шахеди", дрони атакували низку областей України: хронологія 1155 дня війни
Уже 1155 добу повномасштабної війни Сили оборони дають потужну відсіч загарбникам. Збройні Сили України продовжують давати відсіч противнику по всій лінії фронту, а сили ППО відбивають атаки ворожих сил з повітря.
Яка ситуація на фронті сьогодні, наслідки російських атак та головні новини 23 квітня, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Харків під масованою атакою "Шахедів": у місті є прильоти, виникли пожежі
Після цього у місті було чути ще кілька звуків вибухів. Терехов розповів, що всі три прильоти сталися в одному й тому ж районі Харкова, внаслідок чого виникла пожежа. Уже о 02:16 мер повідомив, що зафіксовано 6 ворожих ударів по місту. За попередньою інформацією, усі влучання сталися в Новобаварському районі. На місці "прильотів" маштабна пожежа, У повітряному просторі Київщини зафіксували ворожі безпілотники. Сили ППО працюють по цілях, Під прицілом росіян опинилася цивільна інфраструктура передмістя Одеси. Унаслідок ворожого удару по Одесі спалахнула низка пожеж. За словами Кіпера, над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби. За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки ударними безпілотниками постраждало 2 людини, Окупанти атакували дронами Полтавську громаду. Станом на 00:10 є повідомлення про ворожі прильоти. Влучання по підприємствах та відкритим територіям поблизу цивільних об'єктів у Подільському та Шевченківському районах Полтави, Також Володимир Когут зазначив, що наразі інформація про постраждалих не надходила. ЗМІ повідомляли, що в Полтаві спостерігаються перебої з електропостачанням.
Харків під масованою атакою "Шахедів"
– заявив Терехов.
На Київщині працює ППО
– заявили в ОВА.
Росіяни завдали удару по передмістю Одеси
– заявив голова ОВА.
Атака "Шахедами" на Полтаву
– заявив голова ОВА.
Після цього у місті було чути ще кілька звуків вибухів. Терехов розповів, що всі три прильоти сталися в одному й тому ж районі Харкова, внаслідок чого виникла пожежа.
Уже о 02:16 мер повідомив, що зафіксовано 6 ворожих ударів по місту.
За попередньою інформацією, усі влучання сталися в Новобаварському районі. На місці "прильотів" маштабна пожежа,
У повітряному просторі Київщини зафіксували ворожі безпілотники.
Сили ППО працюють по цілях,
Під прицілом росіян опинилася цивільна інфраструктура передмістя Одеси.
Унаслідок ворожого удару по Одесі спалахнула низка пожеж. За словами Кіпера, над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби.
За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки ударними безпілотниками постраждало 2 людини,
Окупанти атакували дронами Полтавську громаду. Станом на 00:10 є повідомлення про ворожі прильоти.
Влучання по підприємствах та відкритим територіям поблизу цивільних об'єктів у Подільському та Шевченківському районах Полтави,
Також Володимир Когут зазначив, що наразі інформація про постраждалих не надходила.
ЗМІ повідомляли, що в Полтаві спостерігаються перебої з електропостачанням.