Нічна атака "Шахедами", сильні вибухи в Криму: хронологія 1165 дня війни

Уже 1165 добу повномасштабної війни ЗСУ дають потужну відсіч російським військам. Сили оборони продовжують давати відсіч противнику по всій лінії фронту, а сили протиповітряної оборони відбивають атаки ворожих сил з повітря.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 3 травня, повідомляє 24 Канал.

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