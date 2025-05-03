Нічна атака "Шахедами", сильні вибухи в Криму: хронологія 1165 дня війни
Уже 1165 добу повномасштабної війни ЗСУ дають потужну відсіч російським військам. Сили оборони продовжують давати відсіч противнику по всій лінії фронту, а сили протиповітряної оборони відбивають атаки ворожих сил з повітря.
Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 3 травня, повідомляє 24 Канал.
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В Києві прогримів вибух. По ворожих цілях працює ППО. У Миколаєві прогриміли вибухи. У Черкасах пролунали вибухи під час атаки ударних дронів. У Черкасах та на околицях міста працювала ППО. У США завершили розробку нових економічних санкцій проти Росії. Посадовці вважають, що це посилить тиск на Кремль під час мирних переговорів, однак невідомо, чи погодить Дональд Трамп новий пакет санкцій. У ніч на 3 травня в окупованому Криму лунали потужні вибухи. Росіяни перекрили Кримський міст для руху. Повідомляють, що вибухи були у Керчі, Кіровському районі та Феодосії.
Вибухи в Черкасах
США підготували нові санкції проти Росії, щоб посилити тиск під час переговорів, – Reuters
Вибухи в Криму
В Києві прогримів вибух. По ворожих цілях працює ППО.
У Миколаєві прогриміли вибухи.
У Черкасах пролунали вибухи під час атаки ударних дронів. У Черкасах та на околицях міста працювала ППО.
У США завершили розробку нових економічних санкцій проти Росії. Посадовці вважають, що це посилить тиск на Кремль під час мирних переговорів, однак невідомо, чи погодить Дональд Трамп новий пакет санкцій.
У ніч на 3 травня в окупованому Криму лунали потужні вибухи. Росіяни перекрили Кримський міст для руху.
Повідомляють, що вибухи були у Керчі, Кіровському районі та Феодосії.