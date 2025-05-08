Просування ворога на фронті, пакет військової допомоги від Німеччини: хронологія 1170 дня війни
Уже 1170 добу повномасштабної війни ЗСУ дають відсіч російським військам. Сили оборони продовжують давати відсіч противнику по всій лінії фронту, а сили ППО відбивають атаки ворожих сил з повітря.
Яка ситуація на фронті сьогодні, наслідки російських атак та головні новини 8 травня, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Блискавична операція на Покровському напрямку: воїни НГУ відбили позицію в росіян
Загалом Німеччина вже надала або планує надати військову допомогу Україні на суму близько 28 мільярдів євро. До нового пакета допомоги увійшли: Також до пакета увійшли стрілкова зброя, засоби спостереження, медичні джгути, спальні мішки, лазерні далекоміри, інфрачервоні біноклі, транспортні засоби для прикордонників, водолазні скутери та інше озброєння. Ворог просунувся в Новооленівці, Олександрополі та Леонідівці,
Німеччина передала Україні великий пакет військової допомоги
Оновлення карти DeepState
– написали у DeepState.
Загалом Німеччина вже надала або планує надати військову допомогу Україні на суму близько 28 мільярдів євро.
До нового пакета допомоги увійшли:
Також до пакета увійшли стрілкова зброя, засоби спостереження, медичні джгути, спальні мішки, лазерні далекоміри, інфрачервоні біноклі, транспортні засоби для прикордонників, водолазні скутери та інше озброєння.
Ворог просунувся в Новооленівці, Олександрополі та Леонідівці,