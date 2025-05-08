Просування ворога на фронті, пакет військової допомоги від Німеччини: хронологія 1170 дня війни

Уже 1170 добу повномасштабної війни ЗСУ дають відсіч російським військам. Сили оборони продовжують давати відсіч противнику по всій лінії фронту, а сили ППО відбивають атаки ворожих сил з повітря.

Яка ситуація на фронті сьогодні, наслідки російських атак та головні новини 8 травня, повідомляє 24 Канал.

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