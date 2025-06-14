Атака по Запоріжжю, вибухи в низці регіонів Росії: хронологія 1207 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1207 день. Країна-агресорка не полишає спроб захопити українські території та здійснювати терор цивільного населення нашої країни. Сили оборони продовжують давати відсіч противнику по всій лінії фронту, а сили ППО відбивають атаки ворога з повітря.
Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 14 червня, повідомляє 24 Канал.
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Вночі 14 червня у Ставропольському краю зафіксували проліт 7 безпілотників. За попередньою інформацією, безпілотники атакують хімічний завод у місті Невинномиськ. Місцеві жителі розповіли, що почули сирену повітряної небезпеки, а тоді приблизно 10 вибухів. Також вночі БпЛА атакували промислове підприємство у Новокуйбишевську Самарської області. Пошкоджень та постраждалих начебто немає. Росіяни завдали по місту щонайменше 5 ударів. Пошкоджені автівки та цивільна інфраструктура. Сталися пожежі, На місцях атак працюють екстрені служби. Відповідно до звіту Інституту вивчення війни, російські війська за останню добу просунулися на 4 напрямках: у Сумській області, біля Часового Яру, Великої Новосілки та на Покровському напрямку. Українські війська мали успіхи на Торецькому напрямку, відбивши позиції в Диліївці та Олександро-Калиновому. Станом на 10 годину вечора 13 червня протягом доби відбулося 175 бойових зіткнень.
Росіяни скаржаться на атаки безпілотників
Ворог атакував Запоріжжя
– заявив глава ОВА Федоров.
Вночі 14 червня у Ставропольському краю зафіксували проліт 7 безпілотників. За попередньою інформацією, безпілотники атакують хімічний завод у місті Невинномиськ.
Місцеві жителі розповіли, що почули сирену повітряної небезпеки, а тоді приблизно 10 вибухів.
Також вночі БпЛА атакували промислове підприємство у Новокуйбишевську Самарської області. Пошкоджень та постраждалих начебто немає.
Росіяни завдали по місту щонайменше 5 ударів. Пошкоджені автівки та цивільна інфраструктура. Сталися пожежі,
На місцях атак працюють екстрені служби.
Відповідно до звіту Інституту вивчення війни, російські війська за останню добу просунулися на 4 напрямках: у Сумській області, біля Часового Яру, Великої Новосілки та на Покровському напрямку.
Українські війська мали успіхи на Торецькому напрямку, відбивши позиції в Диліївці та Олександро-Калиновому.
Станом на 10 годину вечора 13 червня протягом доби відбулося 175 бойових зіткнень.