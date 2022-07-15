Бахмут може стати наступною ціллю росіян на Сході, – розвідка Британії

російські окупанти продовжують наступ на Донбасі. Після захоплення Лисичанська вони можуть всю увагу зосередити на Бахмуті.

Поки ж російські загарбники всі зусилля зосередити на захопленні Сіверська. Саме туди вони ринулися після боїв за Лисичанськ. Цю інформацію підтверджує і британська розвідка.

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Адже з Сіверська відкривається дорога на Слов'янськ та Краматорськ. А також Бахмут, який, ймовірно, стане наступною ціллю росіян, коли Сіверськ буде захоплено.

Про потужні бої в цьому районі підтверджують і в Генштабі ЗСУ. У звіті за 15 липня вказано, що на Краматорському напрямку ворог проводить перегрупування з метою відновлення наступу у напрямку Сіверська. Зі ствольної та реактивної артилерії обстріляв райони Краматорська, Закітного, Григорівки та інших. Завдав авіаударів поблизу Верхньокам’янського.

Також російські окупанти на Слов’янському напрямку намагаються покращити тактичне положення та вести наступальні дії у напрямку Слов’янська. Обстріляли з артилерії райони Дібровного, Подолівки, Мазанівки, Адамівки, Чепіля, Краснопілля, Курульки та інших.

На Донецькому напрямку противник продовжує вогневий вплив на підрозділи сил оборони України із артилерії та танків по лінії зіткнення. Веде розвідку, намагаючись знайти слабкі місця в обороні наших військ. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, намагається просунутись у напрямку Соледара та Бахмута.

На Бахмутському напрямку здійснював обстріли наших позицій, зокрема, в районах населених пунктів Новолуганське, Покровське, Весела Долина, Берестове, Веселе, Майорськ, Вершина. Завдав авіаударів неподалік Семигіря, Берестового та території Вуглегірської ТЕС. Спроби ворожого штурму в районі Кодеми та Білогорівки наші воїни успішно зупинили, як і намагання оволодіти селами Спірне та Вершина. Окупанти отримали жорсткий опір, зазнали значних втрат та безславно відійшли.

Ворог задіяв безпілотник поблизу Бахмутського. Також, противник намагається посилити систему протиповітряної оборони тилових баз та підрозділів.

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