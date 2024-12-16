Росія просувається на Донеччині, ворог атакував низку областей: хронологія 1027 дня війни
В Україні триває 1027 доба повномасштабної війни, яку Росія розгорнула та веде на території нашої держави. Сили оборони стримують наступ противника, відбиваючи штурми, проте подекуди ворогу вдається здобувати успіхи на низці напрямків.
Про головні події дня станом на 16 грудня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, а також дипломатичні успіхи, розповідає 24 Канал.
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За словами політика, на таку думку його наштовхує ситуація на фронті, де Росія щодня здобуває нові території. Коли йдеться про мир, я вважаю, що потрібно зберігати реалізм. На сьогодні, ймовірно, ніхто в Європі серед розсудливих людей не вірить, що вдасться досягти миру без якихось часткових територіальних втрат для України, Повітряну тривогу на території Хмельницької області оголосили о 05:21 через загрозу ударних БпЛА. Незадовго після цього Повітряні сили повідомили про дрони-камікадзе у регіоні. Вже о 06:06 з'явилися перші повідомлення про вибухи у Хмельницькій області. Російська армія запустила "Шахеди" та інші дрони уночі. Повітряну тривогу на Черкащині оголосили о 04:42. А о 05:41 ЗМІ повідомили про роботу ППО у Черкасах та на околицях міста. А дещо згодом – що біля Черкас пролунав вибух. За даними Deep State, Сили оборони вибили ворога з колесниківського лісу південніше Купʼянська та закріпилися. Це важлива тактична перемога, яка не дає противнику закріпитися біля річки Оскіл на дорозі Ківшарівка – Борова. Тим часом окупанти мали просування на Донеччині. Ворог пройшов уперед біля Часового Яру, а також мав успіхи у районі Даченського у напрямку Покровська. Найбільше досягнень загарбники мають на Времівському напрямку. Там вони просунулися у Новому Комарі, біля Сторожевого і Зеленівки, що сприяє подальшому наступу на Велику Новосілку, яка є останнім великим населеним пунктом перед виходом на кордони Дніпропетровщини.
Президент Словаччини заявив, що мир коштуватиме Україні певних територій
– заявив він.
На Хмельниччині чули звуки вибухів
Поблизу Черкас та на околицях працювала ППО
Сили оборони мали успіх біля Куп'янська, а Росія – на 5 ділянках фронту
За словами політика, на таку думку його наштовхує ситуація на фронті, де Росія щодня здобуває нові території.
Коли йдеться про мир, я вважаю, що потрібно зберігати реалізм. На сьогодні, ймовірно, ніхто в Європі серед розсудливих людей не вірить, що вдасться досягти миру без якихось часткових територіальних втрат для України,
Повітряну тривогу на території Хмельницької області оголосили о 05:21 через загрозу ударних БпЛА. Незадовго після цього Повітряні сили повідомили про дрони-камікадзе у регіоні.
Вже о 06:06 з'явилися перші повідомлення про вибухи у Хмельницькій області.
Російська армія запустила "Шахеди" та інші дрони уночі. Повітряну тривогу на Черкащині оголосили о 04:42.
А о 05:41 ЗМІ повідомили про роботу ППО у Черкасах та на околицях міста. А дещо згодом – що біля Черкас пролунав вибух.
За даними Deep State, Сили оборони вибили ворога з колесниківського лісу південніше Купʼянська та закріпилися. Це важлива тактична перемога, яка не дає противнику закріпитися біля річки Оскіл на дорозі Ківшарівка – Борова.
Тим часом окупанти мали просування на Донеччині. Ворог пройшов уперед біля Часового Яру, а також мав успіхи у районі Даченського у напрямку Покровська.
Найбільше досягнень загарбники мають на Времівському напрямку. Там вони просунулися у Новому Комарі, біля Сторожевого і Зеленівки, що сприяє подальшому наступу на Велику Новосілку, яка є останнім великим населеним пунктом перед виходом на кордони Дніпропетровщини.