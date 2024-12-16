Росія просувається на Донеччині, ворог атакував низку областей: хронологія 1027 дня війни

В Україні триває 1027 доба повномасштабної війни, яку Росія розгорнула та веде на території нашої держави. Сили оборони стримують наступ противника, відбиваючи штурми, проте подекуди ворогу вдається здобувати успіхи на низці напрямків.

Про головні події дня станом на 16 грудня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, а також дипломатичні успіхи, розповідає 24 Канал.

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