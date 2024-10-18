Росія наступає і захоплює нові населені пункти: карта бойових дій 18 жовтня

Ситуація на фронті залишається напруженою. Окупанти, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакують українські позиції. Наші захисники стійко стримують ворожий натиск і завдають загарбникам максимальних втрат.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 210 бойових зіткнень. За даними DeepState, ворог, на жаль, має просування у Часовому Ярі, Максимільянівці та біля Цукуриного.

Дивіться також Понад тисяча росіян та деяток танків: втрати ворога на 18 жовтня

Яка ситуація на різних ділянках фронту

На Харківському напрямку противник 7 разів безуспішно штурмував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

Бої біля Стариці: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 19 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової, Вишневого та Надії.

Де розташована Степова Новеселівка, яку штурмує ворог: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Дружелюбівки, Катеринівки, Новомихайлівки, Новосадового, Невського, Торського, Серебрянки, Кремінної та Білогорівки.

Ворог активний біля Серебрянки: дивіться на карті

На Краматорському напрямку окупанти атакували 8 разів у районах Григорівки, Міньківки, Часового Яру та Іванівського.

Загарбники наступають на Часів Яр: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив 8 атак у бік Торецька, Неліпівки та поблизу Щербинівки.

Дуже складна ситуація у Торецьку: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Промінь, Сухий Яр, Новоторецьке, Михайлівка, Лисівка, Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населених пунктів Промінь та Селидове.

Росіяни штурмують Селидове: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 47 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Катеринівки, Антонівки та Георгіївки. Окрім цього, ворог атакував поблизу Ізмайлівки, Новодмитрівки, Курахового, Гірника, Костянтинівки, Зоряного, Гострого та Водяного.

Атака на Ізмаїлівку: дивіться на карті

На Времівському напрямку противник здійснив 11 штурмів наших позицій в районах Вугледара та Левадного.

Окупанти значно просунулися після захоплення Вугледара: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога поблизу Новоандріївки.

Атака ворога біля Новоандріївки: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку 5 разів безуспішно війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території Росії активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали 31 авіудар 58 КАБами по власній території.

До слова, Силам оборони вдалося знову зупинити просування росіян на Курщині. Колишній головком Валерій Залужний прокоментував цю операцію.