У перші дні війни Резніков відправив шойгу ультиматум про капітуляцію

Міністр оборони України Олексій Резніков отримував ультиматум від голови міноборони росії сергія шойгу. Той пропонував йому капітулювати 26 лютого.

22 лютого Резніков говорив телефоном з міністром оборони білорусі віктором хреніним. Він і передав слова шойгу нашому міністру.

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Ультиматум про капітуляцію

Як стало відомо, сам хренін тоді обіцяв, що російські війська не вторгатимуться в Україну з території білорусі.

Він дав слово офіцера і виявився брехуном,

– зазначив Резніков.

Через два дні після початку війни наш міністр оборони знову поговорив із хреніним. Резніков "почув на іншому кінці нервовий та незграбний голос" білоруського візаві, який заявив, що шойгу передає послання. У ньому мовилось, що, якщо Україна підпише капітуляцію, то вторгнення припиниться.

У відповідь на ультиматум Резніков заявив, що готовий прийняти капітуляцію з російської сторони.

Пропагандисти підштовхують українців до ідеї капітуляції

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки підкреслюють, що припинення опору російським окупантам – саме той наратив, який цілеспрямовано поширює вся кремлівська пропаганда. Одним із популярних меседжів при цьому є те, що українці буцімто страждають через спротив, а не безпосередню російську агресію.

"У своїх матеріалах вони акцентують на тому, що всі смерті та руйнування – через опір українців, а не тому, що російські війська вторглися на територію незалежної держави та обстрілюють її з різних типів озброєння", – пояснює очільник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей.

Пропагандисти намагаються намалювати у своїх сюжетах картинку, що росія – начебто не агресор, який спричинив руйнування та винен у загибелі людей, а так званий "рятівник" українського народу, якому необхідно "дати себе врятувати".

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