Підтримав тільки тато, – 21-річна військова розповіла, як долучилася до ЗСУ та "бойове хрещення"

21-річна Дар’я добровільно пішла на фронт, попри спротив рідних. Її "бойове хрещення" пройшло на Курщині, а мотивацією стати до лав ЗСУ став старший брат, який також служить.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла військовослужбовиця Дар'я з позивним "Анаконда".

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Як військова прийняла рішення піти в армію

Дар’я розповіла, що добровільно приєдналася до лав ЗСУ у 2024 році.

У 2024 році я довго думала й одного ранку сказала собі, що йду в ЗСУ. Мотивацією стало те, що мій старший брат теж служить тут. Тож я пішла за ним,

– поділилася військова.

Втім, сам брат був категорично проти. Дар’я розповідає, що через це вони довго сварилися, але зрештою вона все одно зробила свій вибір. У родині підтримав її лише тато – інші намагалися відмовити.

Попри те, що вона вже тривалий час на службі, рідні і досі не можуть змиритися з цим, однак вони намагаються.

Яким було "бойове хрещення" Дар'ї

Перший бойовий виїзд для Дар’ї відбувся у грудні 2024 року – на територію Курської області.

Напередодні виїзду я постійно питала хлопців що це і як це, що робити, як відбувається заїзд, як працювати, як виїхати. Але насправді виявилося воно не так, як я думала – набагато важче і навіть страшно,

– поділилася Дар'я.

Вона зазначає, що було страшно, адже "ти їдеш і не знаєш куди й не знаєш, як воно все буде". За її словами, найважче – це заїзд на позиції та виїзд, бо невідомо, що очікує.

"Доїдеш чи не доїдеш – невідомо. Пам'ятаю тільки страх", – зазначає військова.