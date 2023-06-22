Ворожі влучання в Одесі, окупанти атакували Кривий Ріг: хронологія 484 дня війни
22 червня 2023, 06:19Читать новость на русском
Станом на 22 червня триває 484 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Воїни ЗСУ завдають ворогу колосальних втрат та просуваються вперед, звільняючи населені пункти.
Російські окупанти не мають жодних шансів на тимчасово окупованих територіях. Разом з українським прапором туди повернеться безпека для місцевих жителів. На багатьох напрямках фронту наразі тривають масштабні бої за наші життя та свободу. Про найважливіші події дня читайте у матеріалі 24 Каналу.
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07:07 В ОК "Південь" розповіли, що окупанти атакували Одеську область "Шахедами". Збити вдалося 3 з них. Однак, на жаль, є влучання.01:47 Російські окупанти атакували Кривий Ріг ракетами типу Х-22. У місті пролунали вибухи. Деталей наразі не розкривають. 01:00 У Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Людей закликали негайно пройти в укриття. Згодом Повітряні сили ЗСУ наголосили, що до акваторії Азовського моря наближається російська стратегічна авіація.