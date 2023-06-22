Ворожі влучання в Одесі, окупанти атакували Кривий Ріг: хронологія 484 дня війни

Станом на 22 червня триває 484 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Воїни ЗСУ завдають ворогу колосальних втрат та просуваються вперед, звільняючи населені пункти.

Російські окупанти не мають жодних шансів на тимчасово окупованих територіях. Разом з українським прапором туди повернеться безпека для місцевих жителів. На багатьох напрямках фронту наразі тривають масштабні бої за наші життя та свободу. Про найважливіші події дня читайте у матеріалі 24 Каналу.

Зверніть увагу Нічна атака дронами, збиття Збройними Силами Мі-24 Росії: хронологія 483 дня війни

В ОК "Південь" розповіли, що окупанти атакували Одеську область "Шахедами". Збити вдалося 3 з них. Однак, на жаль, є влучання.Російські окупанти атакували Кривий Ріг ракетами типу Х-22. У місті пролунали вибухи. Деталей наразі не розкривають.У Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Людей закликали негайно пройти в укриття. Згодом Повітряні сили ЗСУ наголосили, що до акваторії Азовського моря наближається російська стратегічна авіація.