Найгарячіше на Покровському напрямку, ворог ближче до Покровська: карта боїв на 25 серпня

Росія не полишає спроб захопити Україну. Тільки за минулу добу на фронті було 160 бойових зіткнень.

Ворог вдарив по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 5 разів, застосувавши 15 ракет. Також здійснив 95 авіаударів, скинувши 127 керованих авіаційних бомб. Ба більше, було понад 4800 обстрілів, з них 143 – із реактивних систем залпового вогню.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку точилися три бої поблизу Глибокого та Вовчанська.

Бої не припиняються біля Глибокого та Вовчанська: дивіться на карті DeepState

На Куп'янському напрямку ворог атакував 14 разів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Новоселівки, Стельмахівки, Синьківки та Глушківки.

На Лиманському напрямку також відбулося 14 боєзіткнень біля Дружелюбівки, Макіївки, Новосадового, Невського та Діброви.

На Сіверському напрямку було 9 бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам'янського, Білогорівки, Виїмки та Спірного.

На Краматорському напрямку ворог атакував 19 разів біля Ступочок, Часового Яру, Калинівки, Григорівки, Предтечиного.

На Торецькому напрямку було 14 боїв біля Неліпівки, Торецька, Нью-Йорка та Диліївки.

На Покровському напрямку українські військові відбивали 58 ворожих штурмових дій, зокрема, в районах населених пунктів Воздвиженка, Калинове, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Птиче, Новогродівка. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки та Калинового.

Аналітики DeepState повідомили, що окупати просунулись біля Водяного, Маринівки, Калинового, Орлівки та в Новогродівці.

Ситуація на Покровському напрямку найважча: дивіться на карті

На Курахівському напрямку наші військові зупинили 18 атак противника поблизу Карлівки, Георгіївки, Михайлівки, Красногорівки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку окупанти марно 8 разів наступали у напрямку Водяного, Вугледару та Катеринівки.

На Оріхівському напрямку трапилось 3 боєзіткнення біля Новоандріївки та Щербаків.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках – без змін.

На Волинському та Поліському напрямках – не виявили ознак формування наступальних угруповань ворога.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями Росія зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території Росії.

Втрати ворога

Протягом минулої доби окупанти втратили 1190 осіб особового складу. Втрати у техніці також значні, зокрема: