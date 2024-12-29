Просування росіян до Курахівської ТЕС, авіатроща у Південній Кореї: хронологія 1040 дня війни

Майже три роки триває опір України російській агресії. Ворог продовжує спроби окупувати нові території нашої держави. Міста зазнають постійних ракетних і дронових ударів.

Про головні події дня станом на 29 грудня, ситуацію на фронті, українській політичній та міжнародній арені, розповідає 24 Канал.

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