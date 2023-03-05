Вкрай важка ситуація поблизу Бахмута: хронологія 375 дня війни

Станом на 5 березня в Україні триває 375 день повномасштабної війни, яку розпочала Росія. Наші воїни мужньо обороняються, однак на Сході ситуація залишається складною.

Що відбулось цього дня на фронті та міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Сергій Череватий наголосив, що ситуація поблизу Бахмута на Донеччині залишається вкрай важкою, адже ворог не полишає спроб захопити місто. Бої в Бахмуті ведуться більше на підступах, місто контролюють українські сили: ЗСУ, Прикордонна служба та Національна гвардія.

03:34 Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан повідомив, що Росія кинула усі свої зусилля, щоб просуватись вперед та вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Однак загарбники рік б'ються в цю стіну, й вони, може, ще півтора місяця в неї поб'ються, а далі ми вже почнемо рухатись у зворотну сторону.

За словами Світана, за цей місяць – півтора, скільки у них ще залишилось, вони спалять залишки своїх військ, які у них ще залишились об цю лінію.

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що путінські солдати щодня використовують від 30 до 40 ракет (усіх типів, враховуючи й С-300) для завдання ударів по території нашої держави. Разом з тим не можна в жодному разі нехтувати кожною повітряною тривогою, оскільки будь-яка атака може стати масованою.Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий розповів, що Росія поширювала чутки, що в Києві віддали наказ стосовно виведення окремих підрозділів з Бахмута. Однак це не відповідає дійсності. Українські війська проводять контрольовані планові чергування на позиціях. Масового відведення українських військ теж немає.