Тривога на Харківщині, на Бєлгородщині впала російська ракета: хронологія 384 дня війни

Триває вже 384 день повномасштабної війни, яку розпочала Росія. Сили оборони продовжують боротьбу на полі бою, а дипломати роблять усе можливе, аби посилити підтримку нашої держави у світі.

Детальніше про дипломатичний фронт та ситуацію на полі бою читайте у матеріалі 24 Каналу.

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РосЗМІ заявили, що гучні звуки, які чули жителі Бєлгородщини, це робота ППО.Відбій тривоги на Харківщині.Після вибухів у Бєлгородській області ворожі телеграм-канали повідомили, що "якийсь об'єкт" повільно падає на землю. Ймовірно, це впала одна з російських ракет.

На Бєлгородщині, ймовірно, впала російська ракета: дивіться відео

Моніторинговий канал Monitor повідомив, що у Харківській області чули вибухи. Мешканців закликали бути обережнішими.На Бєлгородщині було гучно. У місцевих ЗМІ зауважили, що займаються уточненням деталей.У Харківській області оголосили повітряну тривогу.