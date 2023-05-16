Росія атакувала Київ ракетами та дронами, SAMP-T міг прибути в Україну: хронологія 447 дня війни
Україна потужно протистоїть ворогу на полі бою. Проте російські загарбники атакують мирних людей.
Яка ситуація на полі бою та на дипломатичному фронті – читайте у тексті 24 Каналу.
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- ворог зосереджує сили на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках;
- відбулось 49 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту;
- в епіцентрі боїв – далі Бахмут та Мар'їнка;
- Росія використовує заклади освіти тимчасово окупованих міст та сіл у своїх цілях – школу Ясинуватої Донецької області для розміщення особового складу. У дворі школи – військова техніка, підвальні приміщення служать як укриття;
- наша авіація завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 7 – по зенітно-ракетних комплексах противника;
- ЗСУ знищили 6 ударних дронів різних типів;
- підрозділи ракетних військ і артилерії уразили: 3 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс, 5 станцій радіоелектронної боротьби, а також склад боєприпасів ворога.
5:34 У КМВА розповіли, що цього разу Росія завдала по Києву комплексної атаки з різних напрямків одночасно. Зокрема, із застосуванням дронів, крилатих ракет та, ймовірно, ракет балістичного типу. Вона була винятковою за своєю щільністю – максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу. Попередньо – більшість ракет знищили.
За попередніми даними, уламки ракет впали в Солом'янському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах Києва. Найбільші пошкодження в Солом'янському районі – там горіло нежитлове приміщення та декілька авто. Пожежу ліквідували.
У більшості інших районів на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону впали уламки. Попередньо, даних про потерпілих у КМВА немає.
- декілька вибухів пролунали в Солом'янському районі. Там попередньо – внаслідок падіння уламків ракети сталося загоряння кількох авто, пошкоджена будівля площею 200 метрів квадратних. Рятувальники працюють на місці. Там троє потерпілих;
- на територію зоопарку в Шевченківському районі впали уламки ракети;
- у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків ракети, пошкоджені два автомобілі. Інформація про постраждалих не надходила. Там у лісопарковій зоні впали уламки дронів, без загоряння.