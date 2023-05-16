Росія атакувала Київ ракетами та дронами, SAMP-T міг прибути в Україну: хронологія 447 дня війни

Україна потужно протистоїть ворогу на полі бою. Проте російські загарбники атакують мирних людей.

Яка ситуація на полі бою та на дипломатичному фронті – читайте у тексті 24 Каналу.

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ворог зосереджує сили на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках;

відбулось 49 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту;

в епіцентрі боїв – далі Бахмут та Мар'їнка;

Росія використовує заклади освіти тимчасово окупованих міст та сіл у своїх цілях – школу Ясинуватої Донецької області для розміщення особового складу. У дворі школи – військова техніка, підвальні приміщення служать як укриття;

наша авіація завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 7 – по зенітно-ракетних комплексах противника;

ЗСУ знищили 6 ударних дронів різних типів;

підрозділи ракетних військ і артилерії уразили: 3 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс, 5 станцій радіоелектронної боротьби, а також склад боєприпасів ворога.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія знову завдала масованого удару по Україні, застосувавши ракети різних типів. На фронті:

В Києві та області оголосили про відбій повітряної тривоги.

5:34 У КМВА розповіли, що цього разу Росія завдала по Києву комплексної атаки з різних напрямків одночасно. Зокрема, із застосуванням дронів, крилатих ракет та, ймовірно, ракет балістичного типу. Вона була винятковою за своєю щільністю – максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу. Попередньо – більшість ракет знищили.

За попередніми даними, уламки ракет впали в Солом'янському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах Києва. Найбільші пошкодження в Солом'янському районі – там горіло нежитлове приміщення та декілька авто. Пожежу ліквідували.

У більшості інших районів на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону впали уламки. Попередньо, даних про потерпілих у КМВА немає.

декілька вибухів пролунали в Солом'янському районі. Там попередньо – внаслідок падіння уламків ракети сталося загоряння кількох авто, пошкоджена будівля площею 200 метрів квадратних. Рятувальники працюють на місці. Там троє потерпілих;

на територію зоопарку в Шевченківському районі впали уламки ракети;

у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків ракети, пошкоджені два автомобілі. Інформація про постраждалих не надходила. Там у лісопарковій зоні впали уламки дронів, без загоряння.

Віталій Кличко написав, що південніше Борисполя сили ППО працюють по ворожих дронах. В столиці й області знову тривога.Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що:У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Мешканці чули цілу серію звуків вибухів. Вони були потужними. За неофіційними даними, які оприлюднили в моніторинговому каналі Monitor, попередньо по Києву росіяни запустили ракети "Кинджал" з Північного напрямку.Горінчівська територіальна громада повідомила, що під Бахмутом загинув снайпер 2 категорії з Закарпаття Василь Величко. Він народився у 1988 році у селі Березове, що у Горінчівській сільській громаді Хустського районуЗа даними іноземних ЗМІ, в Україну вже прибув перший ЗРК SAMP-T від Франції та Італії. Проте офіційно Україна ще ці дані не підтверджувала. Варто зазначити, що SAMP-T – протиракетна система, яка призначена для захисту поля бою, важливих об'єктів від атак крилатими ракетами, пілотованими та безпілотними літальними об'єктами. Вона може збивати тактичні балістичні ракети.Глава Міністерства оборони Великої Британії Бен Воллес висловив побоювання, що Росія під час контрнаступу може вдатися до застосування хімічної зброї. Міністр пояснив, що, на його думку, на це Путін може піти у випадку успішного контрнаступу України.