Росіяни зазнають втрат біля Авдіївки: хронологія 597 дня війни

Від дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну минуло 597 днів. Україна продовжує свою боротьбу за свободу, ЗСУ тримають оборонну на Східному напрямку та ведуть наступ.

Про головні події дня, ситуацію на фронті, дипломатичні перемоги, військову допомогу від партнерів та інші новини – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Втратили майже 2 батальйони за тиждень: чому росіяни пруть на Лимансько-Куп'янському напрямку