Збиття ворожих бомбардувальників, Росія атакувала на Святвечір: хронологія 670 дня війни

Україна вдруге святкує Різдво у стані повномасштабної війни. Збройні Сили України міцно тримають оборону, відбиваючи атаки ворога і завдаючи росіянам втрат.

Про головні події країни, ситуацію на фронті, міжнародній арені станом на 25 грудня, 670 день повномасштабної війни – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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