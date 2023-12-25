Збиття ворожих бомбардувальників, Росія атакувала на Святвечір: хронологія 670 дня війни
Україна вдруге святкує Різдво у стані повномасштабної війни. Збройні Сили України міцно тримають оборону, відбиваючи атаки ворога і завдаючи росіянам втрат.
Про головні події країни, ситуацію на фронті, міжнародній арені станом на 25 грудня, 670 день повномасштабної війни – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також Українські захисники все ж збили ворожий Су-30: підтвердження від Генштабу
Уламки збитих "Шахедів" спричинили руйнування в Одесі та області. Зокрема, є пошкодження припортової інфраструктури в місті та кількох приміщень у Роздільнянському районі області. В Дніпропетровській ОВА повідомили про збиття 5 дронів-камікадзе: 2 "Шахеди" знищили в Синельниківському районі, ще стільки ж у Дніпровському та 1 – у Павлоградському. Через падіння уламків у Межиріцькій громаді Павлоградського району пошкоджено господарське приміщення, а у Миколаївській громаді Дніпровського району сталась пожежа на території підприємства, що не працює. Її успішно ліквідували рятувальники. Росіяни атакували Україну напередодні Різдва 31 ударним безпілотником типу "Шахед" та двома ракетами. Повітряні сили збили 28 ворожих дронів і обидві ракети. Ворожі дрони знищено у межах: Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей. Російські війська ввечері 24 грудня, у Святвечір, масовано атакували дронами Південь України. Уламки збитого безпілотника пошкодили припортову інфраструктуру в Одесі. Спершу окупанти випустили ракети Х-59 в напрямку Кропивницького і Х-31П – в напрямку Чорноморська на Одещині. Підрозділи протиповітряної оборони знищили обидві ракети. Сили ППО збили 22 ударні безпілотники типу "Шахед": В Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що російські сили незначно просунулися поблизу Авдіївки та продовжили позиційні бойові дії з українськими силами. Геолокаційні кадри показують, що російські сили просунулися на схід від Степового (на північ від Авдіївки). Також, ISW констатує, що російські війська нещодавно підтвердили просування в районі Кремінної. Напередодні, ввечері 24 грудня, на маріупольському напрямку українські військові із зенітного ракетного комплексу уразили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Станом на ранок це підтвердили у Генштабі ЗСУ. В Києві на центральній Софіївській площі українські прикордонники виконали хіт Різдва "Щедрик". Військові заспівали "Щедрик" : дивіться відео Близько півночі ворожі БпЛА рухалися у напрямку Одеси з Чорного моря. Уже о 00:46 повітряну тривогу в Україні було скасовано.
На Одещині пошкоджено припортову інфраструктуру
Наслідки атаки на Дніпропетровщині
Генштаб оновив втрати ворога
Сили ППО збили 28 "Шахедів"
Робота української ППО на святвечір / Інфографіка Повітряних сил
6,5 години тривала дронова атака Півдня
ISW фіксує просування росіян біля Авдіївки та Кремінної
Українські захисники все ж збили ворожий Су-30, - Генштаб
Прикордонники у центрі Києва виконали "Щедрик"
На Дніпропетровщині працювала ППО
Уламки збитих "Шахедів" спричинили руйнування в Одесі та області. Зокрема, є пошкодження припортової інфраструктури в місті та кількох приміщень у Роздільнянському районі області.
В Дніпропетровській ОВА повідомили про збиття 5 дронів-камікадзе: 2 "Шахеди" знищили в Синельниківському районі, ще стільки ж у Дніпровському та 1 – у Павлоградському.
Через падіння уламків у Межиріцькій громаді Павлоградського району пошкоджено господарське приміщення, а у Миколаївській громаді Дніпровського району сталась пожежа на території підприємства, що не працює. Її успішно ліквідували рятувальники.
Росіяни атакували Україну напередодні Різдва 31 ударним безпілотником типу "Шахед" та двома ракетами. Повітряні сили збили 28 ворожих дронів і обидві ракети.
Ворожі дрони знищено у межах: Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей.
Російські війська ввечері 24 грудня, у Святвечір, масовано атакували дронами Південь України. Уламки збитого безпілотника пошкодили припортову інфраструктуру в Одесі.
Спершу окупанти випустили ракети Х-59 в напрямку Кропивницького і Х-31П – в напрямку Чорноморська на Одещині. Підрозділи протиповітряної оборони знищили обидві ракети.
Сили ППО збили 22 ударні безпілотники типу "Шахед":
В Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що російські сили незначно просунулися поблизу Авдіївки та продовжили позиційні бойові дії з українськими силами. Геолокаційні кадри показують, що російські сили просунулися на схід від Степового (на північ від Авдіївки).
Також, ISW констатує, що російські війська нещодавно підтвердили просування в районі Кремінної.
Напередодні, ввечері 24 грудня, на маріупольському напрямку українські військові із зенітного ракетного комплексу уразили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
Станом на ранок це підтвердили у Генштабі ЗСУ.
В Києві на центральній Софіївській площі українські прикордонники виконали хіт Різдва "Щедрик".
Військові заспівали "Щедрик" : дивіться відео
Близько півночі ворожі БпЛА рухалися у напрямку Одеси з Чорного моря. Уже о 00:46 повітряну тривогу в Україні було скасовано.