Збиття ворожих бомбардувальників, Росія атакувала на Святвечір: хронологія 670 дня війни

25 грудня 2023, 07:44
Читать новость на русском

Україна вдруге святкує Різдво у стані повномасштабної війни. Збройні Сили України міцно тримають оборону, відбиваючи атаки ворога і завдаючи росіянам втрат.

Про головні події країни, ситуацію на фронті, міжнародній арені станом на 25 грудня, 670 день повномасштабної війни – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Українські захисники все ж збили ворожий Су-30: підтвердження від Генштабу

10:05, 25 грудня

На Одещині пошкоджено припортову інфраструктуру

Уламки збитих "Шахедів" спричинили руйнування в Одесі та області. Зокрема, є пошкодження припортової інфраструктури в місті та кількох приміщень у Роздільнянському районі області.

10:04, 25 грудня

Наслідки атаки на Дніпропетровщині

В Дніпропетровській ОВА повідомили про збиття 5 дронів-камікадзе: 2 "Шахеди" знищили в Синельниківському районі, ще стільки ж у Дніпровському та 1 – у Павлоградському.

Через падіння уламків у Межиріцькій громаді Павлоградського району пошкоджено господарське приміщення, а у Миколаївській громаді Дніпровського району сталась пожежа на території підприємства, що не працює. Її успішно ліквідували рятувальники.

09:02, 25 грудня

Генштаб оновив втрати ворога

За минулу добу Росія втратила ще 760 бійців. Окрім того,  українські захисники мінуснули винищувач-бомбардувальник Су-34 і Су-30 та ще 179 одиниць техніки. 


Втрати росіян у війні проти України станом на 25 грудня / Інфографіка Генштабу 

09:00, 25 грудня

Сили ППО збили 28 "Шахедів"

Росіяни атакували Україну напередодні Різдва 31 ударним безпілотником типу "Шахед" та двома ракетами. Повітряні сили збили 28 ворожих дронів і обидві ракети.

Ворожі дрони знищено у межах: Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей.


Робота української ППО на святвечір / Інфографіка Повітряних сил

08:37, 25 грудня

6,5 години тривала дронова атака Півдня

Російські війська ввечері 24 грудня, у Святвечір, масовано атакували дронами Південь України. Уламки збитого безпілотника пошкодили припортову інфраструктуру в Одесі.

Спершу окупанти випустили ракети Х-59 в напрямку Кропивницького і Х-31П – в напрямку Чорноморська на Одещині. Підрозділи протиповітряної оборони знищили обидві ракети.

Сили ППО збили 22 ударні безпілотники типу "Шахед":

  • 17 – на Одещині;
  • 3 – на Херсонщині;
  • 1 – на Миколаївщині;
  • 1 – на Кіровоградщині.
07:41, 25 грудня

ISW фіксує просування росіян біля Авдіївки та Кремінної

В Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що російські сили незначно просунулися поблизу Авдіївки та продовжили позиційні бойові дії з українськими силами. Геолокаційні кадри показують, що російські сили просунулися на схід від Степового (на північ від Авдіївки).

Також, ISW констатує, що російські війська нещодавно підтвердили просування в районі Кремінної. 

07:37, 25 грудня

Українські захисники все ж збили ворожий Су-30, - Генштаб

Напередодні, ввечері 24 грудня, на маріупольському напрямку українські військові із зенітного ракетного комплексу уразили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Станом на ранок це підтвердили у Генштабі ЗСУ.

06:10, 25 грудня

Прикордонники у центрі Києва виконали "Щедрик"

В Києві на центральній Софіївській площі українські прикордонники виконали хіт Різдва "Щедрик". 

Військові заспівали "Щедрик" : дивіться відео

 

00:30, 25 грудня

На Дніпропетровщині працювала ППО

Близько півночі ворожі БпЛА рухалися у напрямку Одеси з Чорного моря. Уже о 00:46 повітряну тривогу в Україні було скасовано.

Автор: Анастасія Лукашевська