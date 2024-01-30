Росія знову атакувала "Шахедами", вибухи лунали у Кривому Розі: хронологія 706 дня війни
Окупанти далі тримають свої війська в Україні, проте наші військові працюють над тим, щоб ворогів стало менше, як і їхньої техніки. Наші військові потужно стоять за кожен український населений пункт.
Яка ситуація на фронті, що відбувається в тилу, які країни допомагають Україні перемагати Росію – читайте в тексті 24 Каналу.
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Росія запустила по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". Вони долетіли до Київської області й там працювали сили ППО. Росія запустила по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". Окупанти скерували їх по різних регіонах. Вибухи в Кривому Розі лунали ще орієнтовно о 23:08 29 січня.
"Шахеди" на Київщині
Вибухи в Кривому Розі
Росія запустила по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". Вони долетіли до Київської області й там працювали сили ППО.
Росія запустила по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". Окупанти скерували їх по різних регіонах. Вибухи в Кривому Розі лунали ще орієнтовно о 23:08 29 січня.