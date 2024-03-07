"Бавовна" у Росії, Пентагон закликав ухвалити допомогу Україні: хронологія 743 дня війни

Росія продовжує тримати свої війська в Україні. Подекуди окупанти намагаються наступати, проте ЗСУ стримують ворога.

Яка ситуація на полі бою, в дипломатії, які країни надають військову підтримку, де лунають вибухи та цвіла "бавовна" – читайте в тексті 24 Каналу.

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