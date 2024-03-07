"Бавовна" у Росії, Пентагон закликав ухвалити допомогу Україні: хронологія 743 дня війни
Росія продовжує тримати свої війська в Україні. Подекуди окупанти намагаються наступати, проте ЗСУ стримують ворога.
Яка ситуація на полі бою, в дипломатії, які країни надають військову підтримку, де лунають вибухи та цвіла "бавовна" – читайте в тексті 24 Каналу.
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Аналітики ISW заявили, що Україні було б нерозумно поступатись ініціативою росіянам на довший період, ніж це необхідно. Проте там пояснили, що відтермінування західної допомоги затримує перехоплення ініціативи ЗСУ. Своєю чергою допомога Заходу має вирішальне значення: У Генштабі ЗСУ розповіли, що протягом доби відбулось 92 бойових зіткнення. ЗСУ виснажують ворога на всій лінії фронту, завдали ударів по 7 районах зосередження особового складу росіян. Росія відзвітувала, що над територією Курської області нібито збили дрон, ще 5 – над Брянською та два – над Тульською. Офіційно в Росії не повідомили ані про пошкодження, ані про постраждалих. Міноборони США закликало надати допомогу Україні. У Білому домі заявили, що мають на це тільки 200 мільйонів доларів. Ці гроші заклали на фінансування армії США. Адже 60 мільярдів доларів ще не ухвалила Палата представників. "Схеми" встановили, що в тимчасово окупованому Криму працюють зарядні станції, які виготовив харківський завод Autoenterprise. Журналісти кажуть, що на заводі знали, де встановлюватимуть станції. Завод позв'язують з Олександром Куницьким, проте він переконує, що немає до нього стосунку.
ISW оцінив можливість України перехопити ініціативу в росіян на полі бою
Яка ситуація на фронті
Росію атакували безпілотники
Пентагон закликав ухвалити допомогу Україні
У Криму працюють зарядні станції харківського заводу
Аналітики ISW заявили, що Україні було б нерозумно поступатись ініціативою росіянам на довший період, ніж це необхідно.
Проте там пояснили, що відтермінування західної допомоги затримує перехоплення ініціативи ЗСУ. Своєю чергою допомога Заходу має вирішальне значення:
У Генштабі ЗСУ розповіли, що протягом доби відбулось 92 бойових зіткнення.
ЗСУ виснажують ворога на всій лінії фронту, завдали ударів по 7 районах зосередження особового складу росіян.
Росія відзвітувала, що над територією Курської області нібито збили дрон, ще 5 – над Брянською та два – над Тульською.
Офіційно в Росії не повідомили ані про пошкодження, ані про постраждалих.
Міноборони США закликало надати допомогу Україні. У Білому домі заявили, що мають на це тільки 200 мільйонів доларів. Ці гроші заклали на фінансування армії США.
Адже 60 мільярдів доларів ще не ухвалила Палата представників.
"Схеми" встановили, що в тимчасово окупованому Криму працюють зарядні станції, які виготовив харківський завод Autoenterprise. Журналісти кажуть, що на заводі знали, де встановлюватимуть станції.
Завод позв'язують з Олександром Куницьким, проте він переконує, що немає до нього стосунку.