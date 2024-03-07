"Бавовна" у Росії, Пентагон закликав ухвалити допомогу Україні: хронологія 743 дня війни

7 березня 2024, 06:24
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Росія продовжує тримати свої війська в Україні. Подекуди окупанти намагаються наступати, проте ЗСУ стримують ворога.

Яка ситуація на полі бою, в дипломатії, які країни надають військову підтримку, де лунають вибухи та цвіла "бавовна" – читайте в тексті 24 Каналу

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07:28, 07 березня

ISW оцінив можливість України перехопити ініціативу в росіян на полі бою

Аналітики ISW заявили, що Україні було б нерозумно поступатись ініціативою росіянам на довший період, ніж це необхідно.

Проте там пояснили, що відтермінування західної допомоги затримує перехоплення ініціативи ЗСУ. Своєю чергою допомога Заходу має вирішальне значення:

  • для здатності України зосереджувати матеріальні засоби та живу силу для майбутніх контрнаступальних операцій;
  • для здатності настільки деградувати російські наступальні зусилля, щоб Україна могла перехопити ініціативу на полі бою.
07:21, 07 березня

Яка ситуація на фронті

 У Генштабі ЗСУ розповіли, що протягом доби відбулось 92 бойових зіткнення.

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
  • На Сіверському та Слобожанському – Росія зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсії, мінує кордон в Бєлгородській області.
  • На Куп’янському напрямку – ЗСУ відбили 4 атаки росіян в районах населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області.
  • На Лиманському напрямку – 11 атак противника.
  • На Бахмутському напрямку – також 11 атак.
  • На Авдіївському напрямку –  21 атаку ворога.
  • На Новопавлівському напрямку – ЗСУ стримують ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Там Росія 20 разів намагалась прорвати оборону українських військових.
  • На Оріхівському напрямку – ворог атакував 16 разів західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку – Україна утримує позиції. 

ЗСУ виснажують ворога на всій лінії фронту, завдали ударів по 7 районах зосередження особового складу росіян. 

06:20, 07 березня

Росію атакували безпілотники

Росія відзвітувала, що над територією Курської області нібито збили дрон, ще 5 – над Брянською та два – над Тульською.

Офіційно в Росії не повідомили ані про пошкодження, ані про постраждалих. 

02:18, 07 березня

Пентагон закликав ухвалити допомогу Україні

Міноборони США закликало надати допомогу Україні. У Білому домі заявили, що мають на це тільки 200 мільйонів доларів. Ці гроші заклали на фінансування армії США. 

Адже 60 мільярдів доларів ще не ухвалила Палата представників. 

00:45, 07 березня

У Криму працюють зарядні станції харківського заводу

"Схеми" встановили, що в тимчасово окупованому Криму працюють зарядні станції, які виготовив харківський завод Autoenterprise. Журналісти кажуть, що на заводі знали, де встановлюватимуть станції.

Завод позв'язують з Олександром Куницьким, проте він переконує, що немає до нього стосунку.

Автор: Діана Квасневська