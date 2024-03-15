Ворог двічі вдарив "Шахедами", дрони на нафтохімічному заводі росіян: хронологія 751 дня війни

15 березня 2024, 06:21
Читать новость на русском

Росія не полишає спроб захопити Україну, проте Збройні Сили України протистоять ворогу. Наші військові день у день боронять кожен український населений пункт.

Яка ситуація на фронті, які держави допомагають Україні, що заявляють партнери – читайте у тексті 24 Каналу. 

Дивіться також Росія атакувала "Шахедами" та ракетами, Бєлгород під обстрілом: хронологія 750 дня війни

 

05:48, 15 березня

Дрони атакували дві області Росії

Росіяни заявили про нібито атаку дронами у Калузькій та Бєлгородській області. Там буцімто працювала ППО. Тривога тривала 8,5 годин у Воронезькій області Росії.

Російські телеграм-канали заявили, що дрони намагалися атакувати нафтохімічне підприємство "Перший Завод" у Калузькій області, що переробляє нафту.

02:22, 15 березня

Повторні вибухи у Києві

У Києві знову пролунали вибухи. Начальник КМВА Сергій Попко заявив, що по ворожих дронах працює ППО. Зокрема, в області та на підступах до Києва. 

 

01:50, 15 березня

Атака по Хмельниччині

Під час повітряної тривоги вибухи пролунали у Хмельницькій області. Там наша протиповітряна оборона збила два безпілотники типу Shahed. Постраждалих чи руйнувань немає.

01:30, 15 березня

Росія атакувала "Шахедами"

Окупанти атакували Україну "Шахедами". Вибухи пролунали у Києві, там працювала ППО.

У Вінницькій ОВА повідомили, що внаслідок повітряної ворожої атаки на Вінниччині госпіталізовано четверо мешканців, одна людина загинула. 

 

 

Автор: Діана Квасневська