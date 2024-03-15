Ворог двічі вдарив "Шахедами", дрони на нафтохімічному заводі росіян: хронологія 751 дня війни

Росія не полишає спроб захопити Україну, проте Збройні Сили України протистоять ворогу. Наші військові день у день боронять кожен український населений пункт.

Яка ситуація на фронті, які держави допомагають Україні, що заявляють партнери – читайте у тексті 24 Каналу.

Дивіться також Росія атакувала "Шахедами" та ракетами, Бєлгород під обстрілом: хронологія 750 дня війни