Окупанти ударили по Харкову "Шахедами": хронологія 771 дня війни

4 квітня 2024, 07:35
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Українські військові утримують оборону по всій лінії фронту, тоді як російські сили продовжують атакувати мирні міста ракетами та "Шахедами". У ніч на 4 квітня ворог цинічно атакував Харків дронами-камікадзе.

Триває 771 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про головні події цієї доби – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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07:33, 04 квітня

Уночі Україну атакували 20 "Шахедами"

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу "Шахед". Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ударних БпЛА було знищено.

07:32, 04 квітня

Внаслідок удару по Харкову є загиблі та постраждалі

Після ударів по Харкову загинули 4 людини. Пізніше у Харківській обласній прокуратурі підтвердили смерть 3 рятувальників, а також жінки.

Станом на 4:00 у Харкові відомо про щонайменше 10 людей, що постраждали внаслідок російської атаки. 49-річний чоловік перебуває у важкому стані, інші пацієнти – у середньому та легкому.

Постраждала, зокрема, медсестра Обласного центру екстреної медичної допомоги. Жінка у складі бригади приїхала на виклик та була поранена під час повторного удару. Усі постраждалі отримують медичну допомогу, підкреслили в ОВА.

Також серед поранених є рятувальник та працівник поліції, зазначив Олександр Фільчаков із Харківської обласної прокуратури.

07:30, 04 квітня

Росіяни атакували Харків "Шахедами"

Повітряні сили попередили про пуск дронів-камікадзе типу "Шахед" о 00:20. Близько о 01:05 у Харкові пролунав вибух. Згодом місто здригнулося від ще кількох вибухів.

Автор: Ярослав Погончук