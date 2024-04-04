Окупанти ударили по Харкову "Шахедами": хронологія 771 дня війни
Українські військові утримують оборону по всій лінії фронту, тоді як російські сили продовжують атакувати мирні міста ракетами та "Шахедами". У ніч на 4 квітня ворог цинічно атакував Харків дронами-камікадзе.
Триває 771 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про головні події цієї доби – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також Угода з безпеки України та Фінляндії, новий пакет допомоги від Латвії: хронологія 770 дня війни
Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу "Шахед". Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ударних БпЛА було знищено. Після ударів по Харкову загинули 4 людини. Пізніше у Харківській обласній прокуратурі підтвердили смерть 3 рятувальників, а також жінки. Станом на 4:00 у Харкові відомо про щонайменше 10 людей, що постраждали внаслідок російської атаки. 49-річний чоловік перебуває у важкому стані, інші пацієнти – у середньому та легкому. Постраждала, зокрема, медсестра Обласного центру екстреної медичної допомоги. Жінка у складі бригади приїхала на виклик та була поранена під час повторного удару. Усі постраждалі отримують медичну допомогу, підкреслили в ОВА. Також серед поранених є рятувальник та працівник поліції, зазначив Олександр Фільчаков із Харківської обласної прокуратури. Повітряні сили попередили про пуск дронів-камікадзе типу "Шахед" о 00:20. Близько о 01:05 у Харкові пролунав вибух. Згодом місто здригнулося від ще кількох вибухів.
Уночі Україну атакували 20 "Шахедами"
Внаслідок удару по Харкову є загиблі та постраждалі
Росіяни атакували Харків "Шахедами"
Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу "Шахед". Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ударних БпЛА було знищено.
Після ударів по Харкову загинули 4 людини. Пізніше у Харківській обласній прокуратурі підтвердили смерть 3 рятувальників, а також жінки.
Станом на 4:00 у Харкові відомо про щонайменше 10 людей, що постраждали внаслідок російської атаки. 49-річний чоловік перебуває у важкому стані, інші пацієнти – у середньому та легкому.
Постраждала, зокрема, медсестра Обласного центру екстреної медичної допомоги. Жінка у складі бригади приїхала на виклик та була поранена під час повторного удару. Усі постраждалі отримують медичну допомогу, підкреслили в ОВА.
Також серед поранених є рятувальник та працівник поліції, зазначив Олександр Фільчаков із Харківської обласної прокуратури.
Повітряні сили попередили про пуск дронів-камікадзе типу "Шахед" о 00:20. Близько о 01:05 у Харкові пролунав вибух. Згодом місто здригнулося від ще кількох вибухів.