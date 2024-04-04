Окупанти ударили по Харкову "Шахедами": хронологія 771 дня війни

07:32, 04 квітня

Після ударів по Харкову загинули 4 людини. Пізніше у Харківській обласній прокуратурі підтвердили смерть 3 рятувальників, а також жінки.

Станом на 4:00 у Харкові відомо про щонайменше 10 людей, що постраждали внаслідок російської атаки. 49-річний чоловік перебуває у важкому стані, інші пацієнти – у середньому та легкому.

Постраждала, зокрема, медсестра Обласного центру екстреної медичної допомоги. Жінка у складі бригади приїхала на виклик та була поранена під час повторного удару. Усі постраждалі отримують медичну допомогу, підкреслили в ОВА.

Також серед поранених є рятувальник та працівник поліції, зазначив Олександр Фільчаков із Харківської обласної прокуратури.