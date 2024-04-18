Окупанти атакували Україну "Шахедами", вибухи у Росії: хронологія 785 дня війни

18 квітня 2024, 06:37
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Росія продовжує вести кровопролитну війну в Україні. Наші захисники докладають надлюдських зусиль, щоб вибити ворогів з української землі.

Настала 785 доба повномасштабної війни Росії проти України. Що відбувається на фронті, Україна на світовій арені, допомога від партнерів, вибухи у Росії – читайте в тексті 24 Каналу.

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07:44, 18 квітня

"Шахеди" атакували Дніпропетровщину

Вночі окупанти атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Один "шахед" вдалося збити над Криворізьким районом.

Ще чотири дрони поцілили по Нікопольщині – одному з сіл Мирівської громади.

В результаті атаки пошкоджені два приватні будинки і авто. На щастя, ніхто не постраждав.

Наслідки атаки "Шахедів" / Фото Сергій Лисак

07:42, 18 квітня

В Івано-Франківську та області чули звуки вибухів

Близько 7 ранку в Івано-Франківській області чули вибухи. Згодом повідомили про вибухи вже у Івано-Франківську.

Пізніше з'явилася інформація про ще один вибух у місті.

06:32, 18 квітня

У кількох областях Росії вночі лунали вибухи

За словами окупантів, Ростовську та Воронезьку області атакували дрони, а на Бєлгородську летіли ракети.

Найгарячіше було у Воронезькій і Бєлгородській областях.

06:31, 18 квітня

На Хмельниччині чули вибухи

В області "Шахеди" курсували в бік Хмельницького, потім їхній курс змінився. Спершу моніторингові канали, а потім і Повітряні сили написали, що БпЛА летять на Старокостянтинів.

О пів на другу кореспонденти Суспільного повідомили, що чули звуки вибухів. Місцеві пабліки повідомили, що працює ППО, офіційної інформації поки не було. 

06:28, 18 квітня

В Укренерго повідомили про відключення світла в усій Україні

В Укренерго повідомили, що з 8:00 до 22:00 може виникнути необхідність застосувати контрольовані обмеження енергопостачання промислових споживачів.

Енергетики пообіцяли, що обмеження застосують рівномірно по всіх регіонах. Вони торкнуться бізнесу та промислових підприємств.

У компанії запевнили: не будуть обмежувати об'єкти критичної інфраструктури та підприємства оборонного комплексу. А загалом обсяг обмежень буде незначним.

06:26, 18 квітня

Вибухи на Київщині

Уночі в столичному регіоні чули вибухи. Наразі для області є загроза "Шахедів", тож тривога пов'язана саме з цим.

Імовірно, по дронах відпрацювала ППО. Проте офіційної інформації поки не було.

Автор: Ярослав Погончук