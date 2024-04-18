Окупанти атакували Україну "Шахедами", вибухи у Росії: хронологія 785 дня війни

Росія продовжує вести кровопролитну війну в Україні. Наші захисники докладають надлюдських зусиль, щоб вибити ворогів з української землі.

Настала 785 доба повномасштабної війни Росії проти України. Що відбувається на фронті, Україна на світовій арені, допомога від партнерів, вибухи у Росії – читайте в тексті 24 Каналу.

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