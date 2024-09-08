Росія атакувала з авіації Суми, Україна використовує "дрони-дракони": хронологія 928 дня війни

8 вересня 2024, 06:21
Читать новость на русском
Автор: Діана Квасневська

Росія продовжує вести війну проти України, проте ЗСУ стримують навалу ворога. Так, військові повідомили, що ЗСУ зупинили просування росіян на Куп'янському напрямку.

Яка новини з фронту, тилу, що відбувається в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.

Дивіться також Уламки дрона біля Верховної Ради, у ворогів детонує склад боєприпасів: хронологія 927 дня війни

05:15, 08 вересня

Росія атакувала Суми з авіації: є загиблі

Російські окупанти завдали по Сумах авіаудару. Ворог пошкодив приватні будинки та машини. 

Двоє людей загинуло, ще чотири людини поранено, в тому числі двоє дітей,
– заявили в ОВА.

 Там додали, що служби ліквідовують наслідки атаки росіян. 

03:17, 08 вересня

Російський БпЛА перетнули кордон з Румунією

Російський дрон перетнув кордон та залетів на територію Румунії.

Орієнтовно о 02:49 8 вересня Повітряні сили України повідомили про групу ударних БпЛА на території Румунії, а о 02:59 – підтвердили присутність дрона в районі Сабангії.

У телеграм-каналі "Николаевский Ванёк" повідомили, що Румунія підняла в небо авіацію, щоб збиватити ударні БпЛА над своєю територією.

00:55, 08 вересня

Росія вдарила по готелю в Миколаївці на Донеччині

Російські окупанти вдарили по готелю "Зоря" у місті Миколаївка на Донеччині ввечері 7 вересня.

Рятувальники розбирали завали та шукали там двох людей. 

За попередніми даними, окупанти вдарили по місту трьома авіабомбами,
–  заявив заступник начальника Миколаївської МВА Володимир Проскунін.

00:32, 08 вересня

Українці почали застосовувати на фронті "дрони-дракони", – CNN

Іноземне видання написало, що українські військові на фронті використовують "дрони-дракони", які скидають розплавлений метал на позиції російських окупантів.

Відомо, що ці дрони застосовують терміт, який горить при температурі до 2200 градусів за Цельсієм, і створює ефект вогнедишного дракона.

"Дрони дракони" атакують позиції росіян: дивіться відео