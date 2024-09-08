Росія атакувала з авіації Суми, Україна використовує "дрони-дракони": хронологія 928 дня війни

Росія продовжує вести війну проти України, проте ЗСУ стримують навалу ворога. Так, військові повідомили, що ЗСУ зупинили просування росіян на Куп'янському напрямку.

Яка новини з фронту, тилу, що відбувається в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.

Дивіться також Уламки дрона біля Верховної Ради, у ворогів детонує склад боєприпасів: хронологія 927 дня війни