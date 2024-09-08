Росія атакувала з авіації Суми, Україна використовує "дрони-дракони": хронологія 928 дня війни
Росія продовжує вести війну проти України, проте ЗСУ стримують навалу ворога. Так, військові повідомили, що ЗСУ зупинили просування росіян на Куп'янському напрямку.
Яка новини з фронту, тилу, що відбувається в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.
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Російські окупанти завдали по Сумах авіаудару. Ворог пошкодив приватні будинки та машини. Двоє людей загинуло, ще чотири людини поранено, в тому числі двоє дітей, Там додали, що служби ліквідовують наслідки атаки росіян. Російський дрон перетнув кордон та залетів на територію Румунії. Орієнтовно о 02:49 8 вересня Повітряні сили України повідомили про групу ударних БпЛА на території Румунії, а о 02:59 – підтвердили присутність дрона в районі Сабангії. У телеграм-каналі "Николаевский Ванёк" повідомили, що Румунія підняла в небо авіацію, щоб збиватити ударні БпЛА над своєю територією. Російські окупанти вдарили по готелю "Зоря" у місті Миколаївка на Донеччині ввечері 7 вересня. Рятувальники розбирали завали та шукали там двох людей. За попередніми даними, окупанти вдарили по місту трьома авіабомбами, Іноземне видання написало, що українські військові на фронті використовують "дрони-дракони", які скидають розплавлений метал на позиції російських окупантів. Відомо, що ці дрони застосовують терміт, який горить при температурі до 2200 градусів за Цельсієм, і створює ефект вогнедишного дракона. "Дрони дракони" атакують позиції росіян: дивіться відео
Росія атакувала Суми з авіації: є загиблі
– заявили в ОВА.
Російський БпЛА перетнули кордон з Румунією
Росія вдарила по готелю в Миколаївці на Донеччині
– заявив заступник начальника Миколаївської МВА Володимир Проскунін.
Українці почали застосовувати на фронті "дрони-дракони", – CNN
Російські окупанти завдали по Сумах авіаудару. Ворог пошкодив приватні будинки та машини.
Двоє людей загинуло, ще чотири людини поранено, в тому числі двоє дітей,
Там додали, що служби ліквідовують наслідки атаки росіян.
Російський дрон перетнув кордон та залетів на територію Румунії.
Орієнтовно о 02:49 8 вересня Повітряні сили України повідомили про групу ударних БпЛА на території Румунії, а о 02:59 – підтвердили присутність дрона в районі Сабангії.
У телеграм-каналі "Николаевский Ванёк" повідомили, що Румунія підняла в небо авіацію, щоб збиватити ударні БпЛА над своєю територією.
Російські окупанти вдарили по готелю "Зоря" у місті Миколаївка на Донеччині ввечері 7 вересня.
Рятувальники розбирали завали та шукали там двох людей.
За попередніми даними, окупанти вдарили по місту трьома авіабомбами,
Іноземне видання написало, що українські військові на фронті використовують "дрони-дракони", які скидають розплавлений метал на позиції російських окупантів.
Відомо, що ці дрони застосовують терміт, який горить при температурі до 2200 градусів за Цельсієм, і створює ефект вогнедишного дракона.
"Дрони дракони" атакують позиції росіян: дивіться відео