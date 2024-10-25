Атака "Шахедами", вибухи у Києві: хронологія 975 дня війни

В Україні 975 доба повномасштабної війни. Росія продовжує терор мирного населення. Зокрема, вночі вкотре атакувала "Шахедами".

Про наслідки ворожих атак, нові воєнні злочини росіян, ситуацію на фронті, головні новини 25 жовтня – пише 24 Канал.

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