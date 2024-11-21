ЗСУ відновили позиції біля Покровська, росіяни просунулися на 6 напрямках: огляд і карти ISW

Оновлений звіт про перебіг бойових дій в Україні випустив Інститут вивчення війни. У документі від 21 листопада міститься огляд ситуації на фронтах та їхні карти.

24 Канал із посиланням на ISW переказує головні висновки звіту. А також показує карти зі змінами, які зауважили американські аналітики впродовж 20 листопада.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від ISW від 21 листопада

Російські війська просунулися в Курській області. Геолокаційні кадри показують, що це сталося на північ від Зеленого Шляху (біля Кореневого) і на північний захід від Малої Локні (біля Суджі). ISW не спостерігав доказів присутності ЗСУ в цих районах. Щодо російських заяв про Ольгівку і "розгром" українців ISW не знайшов підтверджень.

області. Геолокаційні кадри показують, що це сталося на північ від Зеленого Шляху (біля Кореневого) і на північний захід від Малої Локні (біля Суджі). ISW не спостерігав доказів присутності ЗСУ в цих районах. Щодо російських заяв про Ольгівку і "розгром" українців ISW не знайшов підтверджень. У Харківській області в районі Вовчанська і Стариці росіяни атакували, але не зробили жодного підтвердженого просування. Але просунулися поблизу Куп’янська – геолокаційні кадри показують росіян у Глушківці.

області в районі Вовчанська і Стариці росіяни атакували, але не зробили жодного підтвердженого просування. Але просунулися поблизу Куп’янська – геолокаційні кадри показують росіян у Глушківці. 20 листопада ні росіяни, ні українці не повідомляли про бойові дії на Сіверському напрямку. Але російські війська просунулися на північ і на південь від Часового Яру. Геолокаційні кадри показують, що це сталося на схід від Оріхово-Василівки та на захід від Озарянівки.

Карти бойових дій на фронтах війни в Україні за 20 листопада / Ілюстрації ISW

Російські війська просунулися в Торецьку. Геолокаційні кадри показують, що це сталося на кількох ділянках у місті. А от українські сили просунулися на схід від Покровська , зокрема відновили втрачені позиції на південь від Миколаївки. Російські війська теж продовжували штурми на схід від Покровська.

, зокрема відновили втрачені позиції на південь від Миколаївки. Російські війська теж продовжували штурми на схід від Покровська. Російські війська просунулися на північ та схід від Курахового . Геолокаційні кадри показують, що це сталося на південь від Сонцівки, на схід від Бересткого та в самому Кураховому вздовж залізничного мосту через водосховище.

. Геолокаційні кадри показують, що це сталося на південь від Сонцівки, на схід від Бересткого та в самому Кураховому вздовж залізничного мосту через водосховище. Росіяни просунулися і на північ від Вугледара, зокрема на північний схід від Богоявленки. На ділянці межі Донецької та Запорізької областей підтверджених змін лінії фронту не було. Так само в районі Роботиного, і так само в Херсонській області.

Інститут вивчення війни зазначає, що українські сили відновили позиції поблизу Покровська, а російські – просунулися поблизу Куп'янська, Часового Яру, Торецька, Курахового, Вугледара та в Курській області.