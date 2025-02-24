Як змінилася ситуація на фронті за 3 роки війни: аналіз BBC

Війна в Україні триває вже три роки після повномасштабного вторгнення Росії, і ситуація на фронті змінилася. Російські війська розширили територію контролю на сході, але українські сили активно відбивають наступи та здійснюють контрнаступи.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на BBC. За останній рік Україна зуміла не тільки втримати стратегічні позиції, а й перейти в наступ на російські території.

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Зміни на фронті за три роки

Російські війська поступово розширювали свої території, здебільшого на сході країни, але українські сили активно гальмували наступ і навіть здійснили контрнаступ на території Росії.

Зі зміною стратегічної ситуації, Володимир Зеленський заявив про готовність до переговорів, натомість дипломатичні дебати щодо мирної угоди між Україною, Росією та міжнародними партнерами лише посилюються. Питання територіальної цілісності і повернення окупованих територій залишаються спірними.

Українські контрнаступи та російський наступ / Фото BBC

Російські війська не припиняють наступу на сході України, поступово просуваючись через Донбас, однак тактика українських сил, яка поєднує використання безпілотників і сухопутних військ, сповільнює цей процес.

Російські війська не змогли швидко захопити ключові міста на сході, такі як Авдіївка, і навіть в умовах повної руйнації регіону не змогли здійснити стратегічний прорив. Відзначаються великі втрати серед російських військових – за останній рік їх втрати перевищили 70 000 осіб, а бої стали ще жорсткішими.

Харків та північ: боротьба за території

Паралельно з наступом на сході, Росія спробувала розширити зону контролю на півночі України, перетнувши кордон на північ від Харкова в травні 2024 року. Це спричинило хвилю еміграції серед мирних жителів та декілька місяців бойових дій.

Однак українські війська, отримавши підтримку західних партнерів, вистояли і змогли відстояти Харків, залишивши його поза зоною досяжності російської артилерії.

Обмін територіями та мирні переговори

Питання про можливість обміну територіями для досягнення миру залишається актуальним. Володимир Зеленський порушив питання про можливість обміну частиною територій на нові землі, захоплені в рамках контрнаступу, зокрема в Курській області Росії.

Проте пропозиція, озвучена президентом України, була відкинута Кремлем як "неможлива".

Мирні перспективи та реакція міжнародної спільноти

Великі дипломатичні суперечки тривають, і представники міжнародної спільноти, зокрема США та Європа, продовжують пропонувати різні шляхи для завершення конфлікту.

Дональд Трамп заявив, що Путін готовий до переговорів, однак питання майбутнього кордону та територіальної цілісності України залишаються основними перешкодами для укладення мирної угоди.

Тим часом українські війська продовжують боротьбу на сході та півдні, за можливості намагаючись повернути контроль над захопленими територіями.