Єрмак назвав одну "червону лінію" для України

Україна має одну "червону лінію". Йдеться про національні інтереси.

Про це в інтерв'ю ЄП заявив керівник Офісу Президент. Андрій Єрмак пояснив, що саме має на увазі, передає 24 Канал.

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Єрмак про "червоні лінії" України

Одна "червона лінія" – національні інтереси нашої незалежної, суверенної держави,

– наголосив Єрмак.

Пояснив, йдеться і про наш суверенітет, і про те, що в нас єдина країна та багато іншого.

"Можна годину про це говорити. Але загалом це наші національні інтереси", – підкреслив глава ОП.

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