Війна зараз відрізняється від подій 2014 – 2015 років, – Юсов

Повномасштабна війна, яку Росія розпочала у 2022 році, докорінно відрізняється від подій, які були 7 – 8 років раніше. Наразі технологічний процес відіграє все більшу роль у бойових діях.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова представника ГУР МО Андрія Юсова в інтерв'ю для Центру протидії дезінформації.

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Як технології стали відігравати більшу роль у війні

Юсов наголосив, що повномасштабна війна Росії проти України – перша війна нового типу, де технології відіграють все більш значущу роль.

І війна після повномасштабного вторгнення докорінно відрізняється навіть від подій 2014 – 2015 року. І, безумовно, сьогодні найбільший досвід застосування різного роду, в тому числі безпілотних систем, повітряних, водних і інших роботизованих систем,

– зауважив представник ГУР.

Він також підкреслив, що Україна тут має колосальний досвід. Мовиться про не тільки використання іноземних, але і використання, і розробки власних засобів, що є дуже ключовим і перспективним моментом майбутнього.

"І так, і штучний інтелект, і космічна розвідка, і багато чого іншого, сьогодні активно використовується Головним управлінням розвідки та в цілому Силами безпеки і оборони України. По-іншому бути не може", – підкреслив Андрій Юсов.

Представник ГУР зазначив, що Україна змушена вдаватися до технологічного прогресу, враховуючи різницю в потенціалах та кількості засобів та людей.

Мова йде про противника – 140 мільйонів населення, ядерна держава, достатньо великі надходження, які зберігаються від продажу нафти й інших ресурсів, значить воювати треба в інший спосіб. Більш точно, більш активно. Більш технологічно,

– сказав він.

Юсов наголосив, що сучасні технології відіграють в цьому важливу роль і в майбутньому будуть відігравати іще більшу.

За словами представника розвідки, Україна, безумовно, є гарним прикладом для багатьох у світі, як треба змінюватись. Але водночас зауважив, що в інших країн є можливість вчитись на нашому прикладі, а для нас це питання виживання. Тому для того, щоб вижити та перемогти, українська армія та розвідка змушені бути більш сучасними.