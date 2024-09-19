Атака "Шахедами", удари по Харкову й Запорізькому району: хронологія 939 дня війни

Російські загарбники не припиняють терор цивільного населення України. Вночі окупанти вкотре атакували "Шахедами". Також били по Харкову й Запорізькому району КАБами.

Про наслідки атак агресора, нові воєнні злочини росіян, ситуацію на фронті й успіхи Сил оборони, головні новини за 19 вересня – пише 24 Канал.

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