Атака "Шахедами", удари по Харкову й Запорізькому району: хронологія 939 дня війни
Російські загарбники не припиняють терор цивільного населення України. Вночі окупанти вкотре атакували "Шахедами". Також били по Харкову й Запорізькому району КАБами.
Про наслідки атак агресора, нові воєнні злочини росіян, ситуацію на фронті й успіхи Сил оборони, головні новини за 19 вересня – пише 24 Канал.
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Голова ОВА повідомив, що одна жінка загинула, дві – поранені внаслідок атаки КАБами по території Запорізького району. Росіяни щонайменше 4 рази ударили по Комишуваській та Новоолександрівській громадах. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні будинки та майно. У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Міський голова повідомив, що російські загарбники знову завдали ударів. Цього разу, попередньо, трьома КАБами. Згодом Терехов уточнив, що один з прильотів між школою й дитсадком в Індустраільному районі. Другий приліт КАБу прийшовся біля депо в Салтівському районі міста. Як і в першому випадку, вибиті вікна в будинках. Постраждалих немає. Обстеження місця удару триває. Третій КАБ впав у передмісті. Речник обласної прокуратури розповів, що станом на 01:00 в Харкові виявлено 3 місця влучання. Усі в Шевченківському районі міста. Внаслідок вибухів було знищено 2 приватних житлових будинки. Також загорілися господарські споруди та лісиста місцевість, площею близько 1 000 квадратних метрів. Травмованих та загиблих осіб немає, Додав, що, попередньо, для ураження росіяни використали балістичне озброєння. В ОВА повідомили, що зафіксовано рух ворожих БпЛА. У регіоні працюють сили ППО. Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо 4 учасників агентурно-бойової групи російського ГРУ, які планували теракти у Києві та Львові. Ворожих агентів затримали "на гарячому", коли вони встановлювали вибухівку у Київському гіпермаркеті. Через деякий час було затримано ще двох учасників ворожої групи, якими виявилися контрабандисти, що переправляли з Росії вибухівку. Захищаючи Україну загинув військовий з Львівщини Володимир Пуголовко, якому був лише 21 рік.
Росія вдарила по Запорізькому району: є жертва й поранені
У Київській області знову вибухи
Окупанти знову вдарили по Харкову КАБами
У Харкові кілька разів за ніч лунали вибухи: є влучання
– повідомив Дмитро Чубенко.
Вибухи на Київщині
Перед судом постануть агенти російського ГРУ, які планували теракти у Києві та Львові
На фронті загинув захисник Володимир Пуголовко
Голова ОВА повідомив, що одна жінка загинула, дві – поранені внаслідок атаки КАБами по території Запорізького району.
Росіяни щонайменше 4 рази ударили по Комишуваській та Новоолександрівській громадах. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні будинки та майно.
У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
Міський голова повідомив, що російські загарбники знову завдали ударів. Цього разу, попередньо, трьома КАБами.
Згодом Терехов уточнив, що один з прильотів між школою й дитсадком в Індустраільному районі.
Другий приліт КАБу прийшовся біля депо в Салтівському районі міста. Як і в першому випадку, вибиті вікна в будинках. Постраждалих немає. Обстеження місця удару триває.
Третій КАБ впав у передмісті.
Речник обласної прокуратури розповів, що станом на 01:00 в Харкові виявлено 3 місця влучання. Усі в Шевченківському районі міста.
Внаслідок вибухів було знищено 2 приватних житлових будинки. Також загорілися господарські споруди та лісиста місцевість, площею близько 1 000 квадратних метрів. Травмованих та загиблих осіб немає,
Додав, що, попередньо, для ураження росіяни використали балістичне озброєння.
В ОВА повідомили, що зафіксовано рух ворожих БпЛА. У регіоні працюють сили ППО.
Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо 4 учасників агентурно-бойової групи російського ГРУ, які планували теракти у Києві та Львові.
Ворожих агентів затримали "на гарячому", коли вони встановлювали вибухівку у Київському гіпермаркеті. Через деякий час було затримано ще двох учасників ворожої групи, якими виявилися контрабандисти, що переправляли з Росії вибухівку.
Захищаючи Україну загинув військовий з Львівщини Володимир Пуголовко, якому був лише 21 рік.