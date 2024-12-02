Атака "Шахедами", удар по багатоповерхівці в Тернополі: хронологія 1013 дня війни

Росія продовжує тероризувати цивільне населення України. Вночі окупанти вкотре атакували ударними дронами. Окрім того, ворог намагається просуватися на фронті.

Про головні новини 2 грудня, воєнні злочини окупантів, наслідки російських атак, успіхи Сил оборони – повідомляє 24 Канал.

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