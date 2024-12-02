Атака "Шахедами", удар по багатоповерхівці в Тернополі: хронологія 1013 дня війни
Росія продовжує тероризувати цивільне населення України. Вночі окупанти вкотре атакували ударними дронами. Окрім того, ворог намагається просуватися на фронті.
Про головні новини 2 грудня, воєнні злочини окупантів, наслідки російських атак, успіхи Сил оборони – повідомляє 24 Канал.
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У ДСНС заявили, що вночі внаслідок удару ворожого дрона в Тернополі постраждав багатоквартирний будинок. Російська атака спричинила масштабну пожежу. Загинула одна людина, 3 – зазнали поранення. Близько 100 жителів евакуювали. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто. Під час виконання бойових завдань, захищаючи територіальну цілісність і незалежність України, загинули воїни Сергій Дудка та Сергій Веремчук. Росіяни атакують Київську область ударними дронами. Працюють Сили ППО. Напередодні Путін затвердив бюджет Росії з рекордними воєнними витратами на 41% річних витрат, що може вплинути на здатність Москви підтримувати війну проти України. Аналітики зазначають, що збільшення воєнних витрат не обов'язково означає зростання військового потенціалу. Економічний тиск на Росію зростає. Це може вплинути на ефективність соціальних програм і здатність підтримувати тривалу війну. Вночі окупанти атакували Київ ударними дронами. Ворожі БпЛА заходили хвилями з різних напрямків. Сили оборони знешкодили близько 20 дронів, які потенційно загрожували столиці. Руйнувань і постраждалих у Києві внаслідок ворожої атаки немає. Сили оборони просунулися в Курській області, а російські загарбники – поблизу Покровська та Гуляйполя. Окупанти здійснили наступальні операції на багатьох напрямках, втім, без значних успіхів чи змін лінії фронту. Після влучання російського дрона в багатоповерхівку пожежа охопила квартири на верхньому 5 поверху, частково 3 і 4 поверхи. Рятувальні та спеціальні служби працюють. Є загиблі та важкопоранені. Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати поранених, Додав, готується місце для тимчасового перебування жителів, квартири яких постраждали. У Тернополі ворожий дрон влучив у житловий будинок. Триває гасіння пожежі й евакуація жителів. Внаслідок російської атаки є жертва та поранені. Міський голова заявив, що ворог знову атакував Тернопіль дронами. Є займання у житловому будинку. У Північній Македонії затримали чоловіка, який планував воювати на боці Росії проти України. Тепер йому загрожує щонайменше 3 роки позбавлення волі. За даними аналітиків, російські загарбники просунулися біля Нового Комара, Берестового, Погребків і в Кураховому.
Сили оборони ліквідували ще 1790 окупантів
Внаслідок атаки на Тернопіль одна людина загинула, ще 3 – поранені
На фронті загинули двоє захисників з Луцька
На Київщині – ворожі БпЛА: працює ППО
ISW розглянув, як на хід війни в Україні може вплинути збільшення воєнних витрат Росії
Атака "Шахедами" на Київ: знешкоджено близько 20 дронів
ЗСУ мали успіхи в Курській області, ворог – біля Покровська й Гуляйполя: огляд боїв і карти ISW
У Тернополі є важкопоранені внаслідок російської атаки
– повідомив міський голова.
Дрон влучив у багатоповерхівку в Тернополі: є жертва й постраждалі
У Тернополі внаслідок атаки "Шахедами" спалахнула багатоповерхівка
Планував вбивати українців: у Північній Македонії затримали чоловіка
Окупанти просунулися в Кураховому, – DeepState
У ДСНС заявили, що вночі внаслідок удару ворожого дрона в Тернополі постраждав багатоквартирний будинок. Російська атака спричинила масштабну пожежу.
Загинула одна людина, 3 – зазнали поранення. Близько 100 жителів евакуювали. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто.
Під час виконання бойових завдань, захищаючи територіальну цілісність і незалежність України, загинули воїни Сергій Дудка та Сергій Веремчук.
Росіяни атакують Київську область ударними дронами. Працюють Сили ППО.
Напередодні Путін затвердив бюджет Росії з рекордними воєнними витратами на 41% річних витрат, що може вплинути на здатність Москви підтримувати війну проти України. Аналітики зазначають, що збільшення воєнних витрат не обов'язково означає зростання військового потенціалу.
Економічний тиск на Росію зростає. Це може вплинути на ефективність соціальних програм і здатність підтримувати тривалу війну.
Вночі окупанти атакували Київ ударними дронами. Ворожі БпЛА заходили хвилями з різних напрямків.
Сили оборони знешкодили близько 20 дронів, які потенційно загрожували столиці. Руйнувань і постраждалих у Києві внаслідок ворожої атаки немає.
Сили оборони просунулися в Курській області, а російські загарбники – поблизу Покровська та Гуляйполя. Окупанти здійснили наступальні операції на багатьох напрямках, втім, без значних успіхів чи змін лінії фронту.
Після влучання російського дрона в багатоповерхівку пожежа охопила квартири на верхньому 5 поверху, частково 3 і 4 поверхи. Рятувальні та спеціальні служби працюють.
Є загиблі та важкопоранені. Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати поранених,
Додав, готується місце для тимчасового перебування жителів, квартири яких постраждали.
У Тернополі ворожий дрон влучив у житловий будинок. Триває гасіння пожежі й евакуація жителів. Внаслідок російської атаки є жертва та поранені.
Міський голова заявив, що ворог знову атакував Тернопіль дронами. Є займання у житловому будинку.
У Північній Македонії затримали чоловіка, який планував воювати на боці Росії проти України. Тепер йому загрожує щонайменше 3 роки позбавлення волі.
За даними аналітиків, російські загарбники просунулися біля Нового Комара, Берестового, Погребків і в Кураховому.