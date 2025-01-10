Ворог атакував "Шахедами", вибухи лунали в кількох регіонах: хронологія 1052 дня війни
Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1052 дні. Країна-агресорка не полишає спроб захопити українські території та здійснювати терор цивільного населення нашої країни. Водночас Сили оборони дають потужну відсіч загарбницькій армії.
Про ситуацію на фронті, наслідки атак ворожих сил, головні події цієї доби – повідомляє 24 Канал.
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У повітряному просторі Київщини зафіксовано ворожі БпЛА. По них відкрили вогонь сили ППО, зокрема у Києві. Зустріч Дональда Трампа та Владіміра Путіна вже готується. Щонайменше, такі висновки можна зробити зі слів обраного президента США. Відповідну заяву Трампа цитує Reuters. Політик сказав 9 січня, що його зустріч із президентом Росії готується, але не назвав жодних термінів. Поблизу Черкас чутно вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного. У Соломʼянському районі Києва зафіксовано влучання уламків ворожого БпЛА у багатоповерхівку. Повідомлень про постраждалих не надходило. За словами Тимура Ткаченка, у будинках пошкоджено вікна, ушкоджень зазнали також 6 авто. На місці вже працюють відповідні служби. За даними аналітиків, ворог окупував Петропавлівку, Воздвиженку, Солоне, Новоіванівку, Леонідово, Олександрію, а також просунувся у Дворічній, біля Западного, Курахового та Ясенового. Володимир Зеленський заявив, що ініціатива щодо контингенту миротворців в Україні може стати частиною гарантій безпеки для України. Однак, за його словами, одним контингентом деяких країн не обійдеться – цього не буде достатньо. Глава держави нагадав, що цю ідею запропонував президент Франції Еммануель Макрон. Зеленський також повідомив, що обговорить ініціативу з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Британці дивляться позитивно (на ініціативу Макрона щодо миротворців – 24 Канал). Але я буду в деталях говорити з прем'єр-міністром про це на нашій зустрічі. Вона відбудеться. У нього буде візит в Україну. Будемо говорити, у нас вже є серйозні рішення між нашими країнами, але все трішки згодом,
Трамп заявив, що Путін хоче з ним зустрітися – і зустріч готується
Вибухи почули у Черкасах
У Солом'янському районі Києва є влучання уламків дрона у багатоповерхівку
DeepState оновили мапу бойових дій
Зеленський анонсував візит Стармера в Україну і розмову про іноземних миротворців
– підсумував президент України.
У повітряному просторі Київщини зафіксовано ворожі БпЛА. По них відкрили вогонь сили ППО, зокрема у Києві.
Зустріч Дональда Трампа та Владіміра Путіна вже готується. Щонайменше, такі висновки можна зробити зі слів обраного президента США.
Відповідну заяву Трампа цитує Reuters. Політик сказав 9 січня, що його зустріч із президентом Росії готується, але не назвав жодних термінів.
Поблизу Черкас чутно вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Соломʼянському районі Києва зафіксовано влучання уламків ворожого БпЛА у багатоповерхівку.
Повідомлень про постраждалих не надходило.
За словами Тимура Ткаченка, у будинках пошкоджено вікна, ушкоджень зазнали також 6 авто. На місці вже працюють відповідні служби.
За даними аналітиків, ворог окупував Петропавлівку, Воздвиженку, Солоне, Новоіванівку, Леонідово, Олександрію, а також просунувся у Дворічній, біля Западного, Курахового та Ясенового.
Володимир Зеленський заявив, що ініціатива щодо контингенту миротворців в Україні може стати частиною гарантій безпеки для України. Однак, за його словами, одним контингентом деяких країн не обійдеться – цього не буде достатньо.
Глава держави нагадав, що цю ідею запропонував президент Франції Еммануель Макрон. Зеленський також повідомив, що обговорить ініціативу з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером.
Британці дивляться позитивно (на ініціативу Макрона щодо миротворців – 24 Канал). Але я буду в деталях говорити з прем'єр-міністром про це на нашій зустрічі. Вона відбудеться. У нього буде візит в Україну. Будемо говорити, у нас вже є серйозні рішення між нашими країнами, але все трішки згодом,