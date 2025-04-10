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24 Канал Новини України Атака "Шахедами", вибухи під Москвою: хронологія 1142 дня війни
10 квітня, 06:22
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Атака "Шахедами", вибухи під Москвою: хронологія 1142 дня війни

Юлія Муріна

Росія не полишає спроб захопити якомога більше територій України. Окрім того, продовжує постійний терор цивільного населення. Наші захисники дають потужну відсіч агресору.

Про ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені, наслідки ворожих атак і нові воєнні злочини росіян – пише 24 Канал.

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03:51, 10 квітня

Яка ситуація на фронті: огляд ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що Сили оборони мали успіхи під Торецьком і Покровськом.

Російські загарбники – під Куп'янськом, Лиманом, Торецьком, Покровськом і на заході Запорізької області.

02:34, 10 квітня

Окупанти просунулися на 3 напрямках, – DeepState

За даними аналітиків, окупанти просунулися біля населених пунктів Дружба (Торецький напрямок), Розлива й Роздольне (Новопавлівський напрямок), у Надіївці (Покровський напрямок).

02:04, 10 квітня

Під Москвою пролунали вибухи

У підмосковному Наро-Фомінську прогриміли вибухи. Окупанти скаржаться на атаку дронів.

 У московському аеропорту Внуково та в калузькому Грабцево запровадили план "Килим".

00:20, 10 квітня

У Києві спалахнула пожежа внаслідок атаки "Шахедами"

Попередньо, внаслідок падіння уламків збитого БпЛА зафіксовано займання в нежитловій забудові в Голосіївському районі.

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків зруйновано приватну будівлю. Попередньо, заблокована людина.