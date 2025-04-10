Атака "Шахедами", вибухи під Москвою: хронологія 1142 дня війни

Росія не полишає спроб захопити якомога більше територій України. Окрім того, продовжує постійний терор цивільного населення. Наші захисники дають потужну відсіч агресору.

Про ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені, наслідки ворожих атак і нові воєнні злочини росіян – пише 24 Канал.

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