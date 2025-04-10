Атака "Шахедами", вибухи під Москвою: хронологія 1142 дня війни
Росія не полишає спроб захопити якомога більше територій України. Окрім того, продовжує постійний терор цивільного населення. Наші захисники дають потужну відсіч агресору.
Про ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені, наслідки ворожих атак і нові воєнні злочини росіян – пише 24 Канал.
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Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що Сили оборони мали успіхи під Торецьком і Покровськом. Російські загарбники – під Куп'янськом, Лиманом, Торецьком, Покровськом і на заході Запорізької області. За даними аналітиків, окупанти просунулися біля населених пунктів Дружба (Торецький напрямок), Розлива й Роздольне (Новопавлівський напрямок), у Надіївці (Покровський напрямок). У підмосковному Наро-Фомінську прогриміли вибухи. Окупанти скаржаться на атаку дронів. У московському аеропорту Внуково та в калузькому Грабцево запровадили план "Килим". Попередньо, внаслідок падіння уламків збитого БпЛА зафіксовано займання в нежитловій забудові в Голосіївському районі. У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків зруйновано приватну будівлю. Попередньо, заблокована людина.
Яка ситуація на фронті: огляд ISW
Окупанти просунулися на 3 напрямках, – DeepState
Під Москвою пролунали вибухи
У Києві спалахнула пожежа внаслідок атаки "Шахедами"
Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що Сили оборони мали успіхи під Торецьком і Покровськом.
Російські загарбники – під Куп'янськом, Лиманом, Торецьком, Покровськом і на заході Запорізької області.
За даними аналітиків, окупанти просунулися біля населених пунктів Дружба (Торецький напрямок), Розлива й Роздольне (Новопавлівський напрямок), у Надіївці (Покровський напрямок).
У підмосковному Наро-Фомінську прогриміли вибухи. Окупанти скаржаться на атаку дронів.
У московському аеропорту Внуково та в калузькому Грабцево запровадили план "Килим".
Попередньо, внаслідок падіння уламків збитого БпЛА зафіксовано займання в нежитловій забудові в Голосіївському районі.
У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків зруйновано приватну будівлю. Попередньо, заблокована людина.