Росія атакувала "Шахедами", удар по Запоріжжю: хронологія 1123 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1123 день. Країна-агресорка не полишає спроб захопити українські території та здійснювати терор цивільного населення нашої країни. Сили оборони продовжують давати відсіч по всій лінії фронту.
Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 22 березня, повідомляє 24 Канал.
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Він вирішив розповісти нові деталі про свої враження після другого візиту до Кремля. За його словами, Путін замовив портрет президента Трампа у провідного російського художника і "фактично подарував його" Віткоффу, попросивши передати Трампу. Він (Путін – 24 Канал) розповів мені історію. Коли в президента (Трампа – 24 Канал) стріляли, він пішов до церкви, зустрівся зі священником і молився за президента. Не тому, що він був президентом США чи міг ним стати, а тому, що він був його другом. Він молився за друга, "Я не вважаю Путіна поганою людиною", – підсумував спецпосланець Трампа. На його думку, у всьому винна "складна ситуація, що склалася". Йдеться про повномасштабну війну Росії проти України. У Запоріжжі пошуково-рятувальні роботи завершено. Загинули 3 людей, 12 осіб травмовані. Кількість постраждалих уточнюють. Зазначимо, що станом на 23:50 за даними поліції, відомо було про 9 поранених людей (серед них немовля). У Києві внаслідок падіння уламків збитого ворожого дрона на дах житлового будинку в Подільському районі. На третьому поверсі багатоповерхівки, за даними рятувальники, спалахнула пожежа. Вогонь перекинувся на мансардний поверх. Під час гасіння вогнеборці евакуювали чотирьох людей. Пожежу ліквідували о 23:29 площею 100 квадратних метрів. Постраждалих немає.
Віткофф заявив, що не вважає Путіна поганою людиною
– заявив Віткофф.
Пошукові роботи у Запоріжжі завершили
Удар дронами по Києву
Він вирішив розповісти нові деталі про свої враження після другого візиту до Кремля. За його словами, Путін замовив портрет президента Трампа у провідного російського художника і "фактично подарував його" Віткоффу, попросивши передати Трампу.
Він (Путін – 24 Канал) розповів мені історію. Коли в президента (Трампа – 24 Канал) стріляли, він пішов до церкви, зустрівся зі священником і молився за президента. Не тому, що він був президентом США чи міг ним стати, а тому, що він був його другом. Він молився за друга,
"Я не вважаю Путіна поганою людиною", – підсумував спецпосланець Трампа. На його думку, у всьому винна "складна ситуація, що склалася". Йдеться про повномасштабну війну Росії проти України.
У Запоріжжі пошуково-рятувальні роботи завершено. Загинули 3 людей, 12 осіб травмовані. Кількість постраждалих уточнюють.
Зазначимо, що станом на 23:50 за даними поліції, відомо було про 9 поранених людей (серед них немовля).
У Києві внаслідок падіння уламків збитого ворожого дрона на дах житлового будинку в Подільському районі. На третьому поверсі багатоповерхівки, за даними рятувальники, спалахнула пожежа. Вогонь перекинувся на мансардний поверх.
Під час гасіння вогнеборці евакуювали чотирьох людей. Пожежу ліквідували о 23:29 площею 100 квадратних метрів. Постраждалих немає.