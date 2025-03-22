Росія атакувала "Шахедами", удар по Запоріжжю: хронологія 1123 дня війни

05:19, 22 березня

Він вирішив розповісти нові деталі про свої враження після другого візиту до Кремля. За його словами, Путін замовив портрет президента Трампа у провідного російського художника і "фактично подарував його" Віткоффу, попросивши передати Трампу.

Він (Путін – 24 Канал) розповів мені історію. Коли в президента (Трампа – 24 Канал) стріляли, він пішов до церкви, зустрівся зі священником і молився за президента. Не тому, що він був президентом США чи міг ним стати, а тому, що він був його другом. Він молився за друга,

– заявив Віткофф.

"Я не вважаю Путіна поганою людиною", – підсумував спецпосланець Трампа. На його думку, у всьому винна "складна ситуація, що склалася". Йдеться про повномасштабну війну Росії проти України.