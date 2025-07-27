Атака "Шахедами", просування ЗСУ: хронологія 1250 дня війни
В Україні 1250 доба повномасштабної війни. Російські загарбники не полишають спроб окупувати якомога більше наших територій і продовжують постійний терор цивільного населення.
Про головні новини 1250 дня повномасштабної війни повідомляє 24 Канал.
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Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області, на напрямку Великого Бурлука й на Лиманському напрямку. Російські загарбники мали певні успіхи на Сіверському, Торецькому й Новопавлівському напрямках, а також у напрямку Великої Новосілки. Аналітики пишуть, що ворог просунувся біля Вовчанських Хуторів, Яблунівки та Горіхового. У Росії велика пожежа в районі селища Октябрський у Волгоградській області. Ймовірно, уражено нафтобазу. Ввечері 26 липня ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Сумської громади. Унаслідок удару в Ковпаківському районі міста постраждали цивільні. Попередньо, 3 поранених. Усіх госпіталізували. Один із постраждалих – 43-річний чоловік, перебуває у стані середньої тяжкості. Європейські країни хочуть скористатися планом Трампа, який дозволяє передавати Україні наявну у них американську зброю, а потім купувати її заміну для себе. США також можуть перенаправляти поставки, призначені для інших країн, продавати їх європейцям, а ті передаватимуть її Україні.
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Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області, на напрямку Великого Бурлука й на Лиманському напрямку.
Російські загарбники мали певні успіхи на Сіверському, Торецькому й Новопавлівському напрямках, а також у напрямку Великої Новосілки.
Аналітики пишуть, що ворог просунувся біля Вовчанських Хуторів, Яблунівки та Горіхового.
У Росії велика пожежа в районі селища Октябрський у Волгоградській області. Ймовірно, уражено нафтобазу.
Ввечері 26 липня ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Сумської громади.
Унаслідок удару в Ковпаківському районі міста постраждали цивільні. Попередньо, 3 поранених. Усіх госпіталізували.
Один із постраждалих – 43-річний чоловік, перебуває у стані середньої тяжкості.
Європейські країни хочуть скористатися планом Трампа, який дозволяє передавати Україні наявну у них американську зброю, а потім купувати її заміну для себе.
США також можуть перенаправляти поставки, призначені для інших країн, продавати їх європейцям, а ті передаватимуть її Україні.