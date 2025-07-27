Атака "Шахедами", просування ЗСУ: хронологія 1250 дня війни

В Україні 1250 доба повномасштабної війни. Російські загарбники не полишають спроб окупувати якомога більше наших територій і продовжують постійний терор цивільного населення.

Про головні новини 1250 дня повномасштабної війни повідомляє 24 Канал.

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