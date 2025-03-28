Росія запускала "Шахеди", дрони атакували Енгельс: хронологія 1129 дня війни

06:53, 28 березня

Керівник ОВА Володимир Когут уточнив, що противник завдав масованого удару БпЛА по цивільних об'єктах у промислових зонах на території Полтавської громади. Частину цілей було уражено силами та засобами ППО.

Внаслідок влучань і падіння уламків на 6 різних локаціях було зафіксовано пошкодження складських приміщень, адмінбудівлі та трансформатора одного з підприємств.

Унаслідок атаки сталися загоряння загальною площею 2500 квадратних метрів. Станом на 4:00 пожежі на всіх об'єктах ліквідовано. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Всього до гасіння були залучені 19 одиниць техніки та 90 представників особового складу ДСНС.