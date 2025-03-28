Росія запускала "Шахеди", дрони атакували Енгельс: хронологія 1129 дня війни
Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1129 дні. Ворог не полишає спроб захопити українські території та здійснювати терор цивільного населення нашої країни. Водночас Збройні Сили України дають потужну відсіч загарбницькій армії.
Про ситуацію на фронті, наслідки атак ворожих сил, головні події цієї доби – повідомляє 24 Канал.
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Керівник ОВА Володимир Когут уточнив, що противник завдав масованого удару БпЛА по цивільних об'єктах у промислових зонах на території Полтавської громади. Частину цілей було уражено силами та засобами ППО. Внаслідок влучань і падіння уламків на 6 різних локаціях було зафіксовано пошкодження складських приміщень, адмінбудівлі та трансформатора одного з підприємств. Унаслідок атаки сталися загоряння загальною площею 2500 квадратних метрів. Станом на 4:00 пожежі на всіх об'єктах ліквідовано. На щастя, обійшлося без постраждалих. Всього до гасіння були залучені 19 одиниць техніки та 90 представників особового складу ДСНС. В Генштабі ЗСУ зазначили, що російські загарбники здійснили черговий воєнний злочин, застосувавши БпЛА типу Shahed, масовано атакували Полтаву. Окупанти цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адмінбудівлях підприємств нафтогазової промисловості. Серед ночі 28 березня губернатор Саратовської області повідомив, що в регіоні є загроза застосування ударних БпЛА. У містах зазвучала сирена про повітряну тривогу, про що місцеві одразу повідомили у соціальних мережах. Інформації про наслідки атаки наразі немає. Але зі свідчень очевидців відомо, що в Енгельсі, який розташований у Саратовській області й біля якого є військовий обєкт стратегічної авіації російської армії, пролунали кілька вибухів. В Одесі пізно вночі 28 березня пролунали вибухи. На місто летіли російські ударні безпілотники типу "Шахед". Ворог просунувся біля Катеринівки, Пантелеймонівки й Орлянського,
Ворог масовано вдарив "Шахедами" по цивільних об'єктах на Полтавщині
Ворог цілеспрямовано атакував цивільну інфраструктуру та нафтогазові об'єкти в Полтаві
Безпілотники знову атакували Енгельс
Ворог просунувся у 3 населених пунктах на Донеччині та Харківщині
– написали у DeepState.
Керівник ОВА Володимир Когут уточнив, що противник завдав масованого удару БпЛА по цивільних об'єктах у промислових зонах на території Полтавської громади. Частину цілей було уражено силами та засобами ППО.
Внаслідок влучань і падіння уламків на 6 різних локаціях було зафіксовано пошкодження складських приміщень, адмінбудівлі та трансформатора одного з підприємств.
Унаслідок атаки сталися загоряння загальною площею 2500 квадратних метрів. Станом на 4:00 пожежі на всіх об'єктах ліквідовано. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Всього до гасіння були залучені 19 одиниць техніки та 90 представників особового складу ДСНС.
В Генштабі ЗСУ зазначили, що російські загарбники здійснили черговий воєнний злочин, застосувавши БпЛА типу Shahed, масовано атакували Полтаву.
Окупанти цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адмінбудівлях підприємств нафтогазової промисловості.
Серед ночі 28 березня губернатор Саратовської області повідомив, що в регіоні є загроза застосування ударних БпЛА. У містах зазвучала сирена про повітряну тривогу, про що місцеві одразу повідомили у соціальних мережах.
Інформації про наслідки атаки наразі немає. Але зі свідчень очевидців відомо, що в Енгельсі, який розташований у Саратовській області й біля якого є військовий обєкт стратегічної авіації російської армії, пролунали кілька вибухів.
В Одесі пізно вночі 28 березня пролунали вибухи. На місто летіли російські ударні безпілотники типу "Шахед".
Ворог просунувся біля Катеринівки, Пантелеймонівки й Орлянського,