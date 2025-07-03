Атака "Шахедами", в Одесі пошкоджена багатоповерхівка, вибухи в Росії: хронологія 1226 дня війни
У ніч на 3 липня Росія вкотре атакувала Україну "Шахедами". Зокрема, внаслідок обстрілу в Одесі пошкоджена багатоповерхівка, є постраждалі. Також ворог не полишає спроб окупувати якомога більше наших територій.
Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті й нові воєнні злочини окупантів повідомляє 24 Канал.
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За даними аналітиків, окупанти просунулися на Торецькому й Новопавлівському напрямках. Через російську атаку пошкоджена 9-поверхівка. Виникла пожежа з 7 по 9 поверхи. Постраждали 4 людей. Рятувальники евакуювали 50 мешканців. 10 осіб, зокрема, 2 дітей, врятували за допомогою спецтехніки. Рятувальники звільнили 5 людей, які були заблоковані на верхніх поверхах. Серед них – 2 дітей. Госпіталізовано 3 постраждалих. Попередній огляд показав, що одна з парадних зазнала значних ушкоджень. Перебувати в ній небезпечно. Липецька область зазнала атаки дронів. Росіяни скаржилися на десятки вибухів біля промислової зони й аеропорту. Внаслідок ворожої атаки в Одесі пошкоджені будинки. Суттєво постраждала багатоповерхівка. У Запорізькій області працює протиповітряна оборона. Повітряні сили попереджали про ворожі безпілотники.
Росіяни активізувалися біля Торецька й Новопавлівки: огляд ISW
В Одесі є постраждалі внаслідок російської атаки
Липецьк у Росії атакували БпЛА
Росія атакувала Одесу дронами: у багатоповерхівці спалахнула пожежа
У Запоріжжі пролунали вибухи
За даними аналітиків, окупанти просунулися на Торецькому й Новопавлівському напрямках.
Через російську атаку пошкоджена 9-поверхівка. Виникла пожежа з 7 по 9 поверхи. Постраждали 4 людей.
Рятувальники евакуювали 50 мешканців. 10 осіб, зокрема, 2 дітей, врятували за допомогою спецтехніки.
Рятувальники звільнили 5 людей, які були заблоковані на верхніх поверхах. Серед них – 2 дітей.
Госпіталізовано 3 постраждалих.
Попередній огляд показав, що одна з парадних зазнала значних ушкоджень. Перебувати в ній небезпечно.
Липецька область зазнала атаки дронів. Росіяни скаржилися на десятки вибухів біля промислової зони й аеропорту.
Внаслідок ворожої атаки в Одесі пошкоджені будинки. Суттєво постраждала багатоповерхівка.
У Запорізькій області працює протиповітряна оборона. Повітряні сили попереджали про ворожі безпілотники.