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24 Канал Новини України Атака "Шахедами", в Одесі пошкоджена багатоповерхівка, вибухи в Росії: хронологія 1226 дня війни
3 липня, 06:29
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Атака "Шахедами", в Одесі пошкоджена багатоповерхівка, вибухи в Росії: хронологія 1226 дня війни

Юлія Муріна

У ніч на 3 липня Росія вкотре атакувала Україну "Шахедами". Зокрема, внаслідок обстрілу в Одесі пошкоджена багатоповерхівка, є постраждалі. Також ворог не полишає спроб окупувати якомога більше наших територій.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті й нові воєнні злочини окупантів повідомляє 24 Канал.

Дивіться також "Шахеди" атакували Одесу: у місті через удар постраждали люди, евакуювали 50 осіб 

 

05:51, 03 липня

Росіяни активізувалися біля Торецька й Новопавлівки: огляд ISW

За даними аналітиків, окупанти просунулися на Торецькому й Новопавлівському напрямках.

05:33, 03 липня

В Одесі є постраждалі внаслідок російської атаки

Через російську атаку пошкоджена 9-поверхівка. Виникла пожежа з 7 по 9 поверхи. Постраждали 4 людей.

Рятувальники евакуювали 50 мешканців. 10 осіб, зокрема, 2 дітей, врятували за допомогою спецтехніки. 

Рятувальники звільнили 5 людей, які були заблоковані на верхніх поверхах. Серед них – 2 дітей. 

Госпіталізовано 3 постраждалих.

Попередній огляд показав, що одна з парадних зазнала значних ушкоджень. Перебувати в ній небезпечно.

04:49, 03 липня

Липецьк у Росії атакували БпЛА

Липецька область зазнала атаки дронів. Росіяни скаржилися на десятки вибухів біля промислової зони й аеропорту.

03:25, 03 липня

Росія атакувала Одесу дронами: у багатоповерхівці спалахнула пожежа

Внаслідок ворожої атаки в Одесі пошкоджені будинки. Суттєво постраждала багатоповерхівка.

02:23, 03 липня

У Запоріжжі пролунали вибухи

У Запорізькій області працює протиповітряна оборона. Повітряні сили попереджали про ворожі безпілотники.