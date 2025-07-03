Атака "Шахедами", в Одесі пошкоджена багатоповерхівка, вибухи в Росії: хронологія 1226 дня війни

У ніч на 3 липня Росія вкотре атакувала Україну "Шахедами". Зокрема, внаслідок обстрілу в Одесі пошкоджена багатоповерхівка, є постраждалі. Також ворог не полишає спроб окупувати якомога більше наших територій.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті й нові воєнні злочини окупантів повідомляє 24 Канал.

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