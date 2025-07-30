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24 Канал Новини України Росія знову атакувала "Шахедами": хронологія 1253 дня війни
30 липня, 06:42
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Росія знову атакувала "Шахедами": хронологія 1253 дня війни

Юлія Муріна

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1253 добу. Росіяни не припиняють терор цивільного населення. Також не полишають спроб захопити якомога більше наших територій.

Про головні новини 30 липня – ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені, наслідки російських атак і нові воєнні злочини агресора – повідомляє 24 Канал.

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02:58, 30 липня

Ворог мав просування на Запоріжжі, Донеччині й біля адмінмежі Дніпропетровщини, – DeepState

Окупанти просунулися біля Разіного, Темирівки, Маліївки, Олександрограда й у Яблунівці.

02:31, 30 липня

Окупанти просунулися на 5 напрямках, ЗСУ – на одному: огляд ISW

За даними аналітиків, російські загарбники просунулися на Лиманському, Покровському, Новопавлівському напрямках, поблизу Часового Яру й на сході Запорізької області. 

Українські захисники мали успіхи на Торецькому напрямку.

01:56, 30 липня

У Харкові чули вибухи: спалахнула пожежа, є постраждалі

У Харкові прогриміли вибухи. Росіяни атакували місто "Шахедами". 

У Шевченківському районі горить автомобіль. Постраждала автомийка, скління багатоквартирних будинків і супермаркет.

Попередньо, 3 постраждалих, – дві жінки та чоловік.

 

00:38, 30 липня

Вибухи прогриміли в Павлограді

У Павлограді на Дніпропетровщині пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про ворожі безпілотники.

00:26, 30 липня

У Миколаєві пролунав вибух

На Миколаївщині прогримів вибух. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.