Повномасштабна війна в Україні триває вже 1253 добу. Росіяни не припиняють терор цивільного населення. Також не полишають спроб захопити якомога більше наших територій.

Про головні новини 30 липня – ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені, наслідки російських атак і нові воєнні злочини агресора – повідомляє 24 Канал.

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