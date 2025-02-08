Ворог атакував "Шахедами", в Росії лунали вибухи: хронологія 1081 дня війни

Уже 1081 добу повномасштабної війни наші захисники дають потужну відсіч російським загарбникам. Так, Сили оборони продовжують давати відсіч по всій лінії фронту, а сили протиповітряної оборони відбивають атаки ворожих сил з повітря.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 8 лютого, повідомляє 24 Канал.

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