Ворог атакував "Шахедами", в Росії лунали вибухи: хронологія 1081 дня війни
Уже 1081 добу повномасштабної війни наші захисники дають потужну відсіч російським загарбникам. Так, Сили оборони продовжують давати відсіч по всій лінії фронту, а сили протиповітряної оборони відбивають атаки ворожих сил з повітря.
Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 8 лютого, повідомляє 24 Канал.
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БпЛА атакували селище Чорткове Ростовської області. Ймовірно, ціллю дронів була нафтоперекачувальна станція, яка розташована за 8 кілометрів від населеного пункту. Водночас місцеві жителі заявили, що наразі нібито інформація про пожежі, руйнування і постраждалих не надходила. Як повідомили аналітики Deep State, Сили оборони України мали успіх на Курщині. Зокрема, ЗСУ просунулися біля Черкаської Конопельки. Ворог просунувся біля Ямполівки, Ступочок, в Торецьку та Андріївці. Україна не пропонує "віддавати" свої рідкісноземельні ресурси США. Натомість наша держава пропонує оформити взаємовигідне партнерство зі США для спільної розробки щодо видобутку. Про це заявив Зеленський в інтерв'ю Reuters. У Сумах уночі 8 лютого пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили попереджали про небезпеку ударних БпЛА. Росія атакувала Київ дронами-камікадзе в ніч проти 8 лютого. О 00:01 у Києві знову пролунали вибухи. У КМВА повідомили, що в столиці працює ППО.
Дрони, ймовірно, атакували нафтоперекачувальну станцію у Ростовській області
Оновлена мапа DeepState
Зеленський пояснив пропозицію США щодо рідкоземельних металів
Близько 00:46 у Києві знову пролунали вибухи. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що сили ППО відбивають ворожу атаку.
БпЛА атакували селище Чорткове Ростовської області. Ймовірно, ціллю дронів була нафтоперекачувальна станція, яка розташована за 8 кілометрів від населеного пункту.
Водночас місцеві жителі заявили, що наразі нібито інформація про пожежі, руйнування і постраждалих не надходила.
Як повідомили аналітики Deep State, Сили оборони України мали успіх на Курщині. Зокрема, ЗСУ просунулися біля Черкаської Конопельки.
Ворог просунувся біля Ямполівки, Ступочок, в Торецьку та Андріївці.
Україна не пропонує "віддавати" свої рідкісноземельні ресурси США. Натомість наша держава пропонує оформити взаємовигідне партнерство зі США для спільної розробки щодо видобутку.
Про це заявив Зеленський в інтерв'ю Reuters.
У Сумах уночі 8 лютого пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили попереджали про небезпеку ударних БпЛА.
Росія атакувала Київ дронами-камікадзе в ніч проти 8 лютого.
О 00:01 у Києві знову пролунали вибухи. У КМВА повідомили, що в столиці працює ППО.