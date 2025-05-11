Атака дронами після "перемир'я", ворог просунувся на фронті: хронологія 1173 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1173 день. Країна-агресорка не полишає спроб захопити українські території та здійснювати терор цивільного населення нашої країни. Сили оборони продовжують давати відсіч по всій лінії фронту.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 11 травня, повідомляє 24 Канал.

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