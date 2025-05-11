Атака дронами після "перемир'я", ворог просунувся на фронті: хронологія 1173 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1173 день. Країна-агресорка не полишає спроб захопити українські території та здійснювати терор цивільного населення нашої країни. Сили оборони продовжують давати відсіч по всій лінії фронту.
Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 11 травня, повідомляє 24 Канал.
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У Києві чутно вибухи. Триває атака "Шахедів". У Київській області працює ППО. Моніторингові канали писали про можливі пуски "Шахедів". В ПС підтвердили пуски "Шахедів". Серед ночі 11 травня Владімір Путін вирішив виступити із заявою "за підсумками святкувань" так званого "Дня Перемоги". Путін заявив, що пропонує Україні "без попередніх умов" відновити прямі переговори. І навіть назвав місце та дату – 15 травня у Стамбулі, Туреччина. При цьому Путін сказав: "Не виключено, що під час переговорів вдасться домовитися про нове перемир'я". І що тепер "м'яч на боці України". Ворог просунувся біля Макіївки, Олександрополя та Розлива.
Путін запропонував Україні відновити прямі переговори вже 15 травня
Deep State указали, де просунулися росіяни
У Києві чутно вибухи.
Триває атака "Шахедів". У Київській області працює ППО.
Моніторингові канали писали про можливі пуски "Шахедів". В ПС підтвердили пуски "Шахедів".
Серед ночі 11 травня Владімір Путін вирішив виступити із заявою "за підсумками святкувань" так званого "Дня Перемоги".
Путін заявив, що пропонує Україні "без попередніх умов" відновити прямі переговори. І навіть назвав місце та дату – 15 травня у Стамбулі, Туреччина.
При цьому Путін сказав: "Не виключено, що під час переговорів вдасться домовитися про нове перемир'я". І що тепер "м'яч на боці України".
Ворог просунувся біля Макіївки, Олександрополя та Розлива.