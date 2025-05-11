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24 Канал Новини України Атака дронами після "перемир'я", ворог просунувся на фронті: хронологія 1173 дня війни
11 травня, 06:22
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Атака дронами після "перемир'я", ворог просунувся на фронті: хронологія 1173 дня війни

Ірина Марціяш

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1173 день. Країна-агресорка не полишає спроб захопити українські території та здійснювати терор цивільного населення нашої країни. Сили оборони продовжують давати відсіч по всій лінії фронту.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 11 травня, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Путін виступив із цинічною заявою про війну в Україні: що він сказав про перемир'я 

 

 

05:58, 11 травня

У Києві чутно вибухи.

05:04, 11 травня

Триває атака "Шахедів". У Київській області працює ППО.

02:40, 11 травня

Моніторингові канали писали про можливі пуски "Шахедів". В ПС підтвердили пуски "Шахедів".

02:11, 11 травня

Путін запропонував Україні відновити прямі переговори вже 15 травня

Серед ночі 11 травня Владімір Путін вирішив виступити із заявою "за підсумками святкувань" так званого "Дня Перемоги".

Путін заявив, що пропонує Україні "без попередніх умов" відновити прямі переговори. І навіть назвав місце та дату – 15 травня у Стамбулі, Туреччина.

При цьому Путін сказав: "Не виключено, що під час переговорів вдасться домовитися про нове перемир'я". І що тепер "м'яч на боці України".

00:23, 11 травня

Deep State указали, де просунулися росіяни

Ворог просунувся біля Макіївки, Олександрополя та Розлива.
 