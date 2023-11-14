Атака Шахедами, Дубінському обрали запобіжний захід: хронологія 629 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже понад 20 місяців. Сили оборони наступають для деокупації рідної землі. Агресор продовжує терор цивільного населення.
Про нові воєнні злочини росіян, ситуацію на фронті, у тилу й міжнародній арені 14 листопада розповідає 24 Канал.
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На Хмельниччині під час тривоги працювала ППО. В ОВА кажуть, що наразі повідомлень про руйнування та постраждалих немає. Відбій загрози ударних БпЛА для західних областей. Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, відкриваючи навчальний центр F-16, присвятила декілька щемливих слів українському пілоту "Джусу", який загинув в авіатрощі у Житомирській області 25 серпня. Під час свого виступу я згадала покійного Андрія Пільщикова, льотчика ВПС України з позивним "Джус". Він був великим прихильником переходу на F-16. Частково завдяки його зусиллям ми можемо зараз готувати нове покоління пілотів, Сьогодні вночі Олександру Дубінському, якого підозрюють у державній зраді, все ж обрали запобіжний захід. Нардепа відправили в СІЗО. Про це повідомили в телеграм-каналі Дубінського. Судове засідання проходило в закритому режимі. Тривога й на Івано-Франківщині. Повітряні сили повідомили, що група ударних дронів летить через Прикарпаття на Львівщину. Євросоюз відстає від своїх планів поставити Україні мільйон снарядів до березня. Це виконали поки на 30%. Дмитро Кулеба на Раді міністрів закордонних справ у Берліні закликав партнерів розробити цілісну політику у сфері оборонних індустрій. Міністр зазначив, що що навряд чи ЄС поставить нашій державі обіцяний мільйон снарядів. Адже оборонна промисловість Єросоюзу в жалюгідному стані. Є проблеми зі станом складів і здатністю укладати зовнішні контракти.
На відкритті навчального центру F-16 згадали "Джуса"
– наголосила Кайса Оллонгрен.
Дубінському обрали запобіжний захід
Чому Україна може вчасно не отримати обіцяні снаряди від ЄС
На Хмельниччині під час тривоги працювала ППО. В ОВА кажуть, що наразі повідомлень про руйнування та постраждалих немає.
Відбій загрози ударних БпЛА для західних областей.
Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, відкриваючи навчальний центр F-16, присвятила декілька щемливих слів українському пілоту "Джусу", який загинув в авіатрощі у Житомирській області 25 серпня.
Під час свого виступу я згадала покійного Андрія Пільщикова, льотчика ВПС України з позивним "Джус". Він був великим прихильником переходу на F-16. Частково завдяки його зусиллям ми можемо зараз готувати нове покоління пілотів,
Сьогодні вночі Олександру Дубінському, якого підозрюють у державній зраді, все ж обрали запобіжний захід. Нардепа відправили в СІЗО. Про це повідомили в телеграм-каналі Дубінського. Судове засідання проходило в закритому режимі.
Тривога й на Івано-Франківщині. Повітряні сили повідомили, що група ударних дронів летить через Прикарпаття на Львівщину.
Євросоюз відстає від своїх планів поставити Україні мільйон снарядів до березня. Це виконали поки на 30%. Дмитро Кулеба на Раді міністрів закордонних справ у Берліні закликав партнерів розробити цілісну політику у сфері оборонних індустрій.
Міністр зазначив, що що навряд чи ЄС поставить нашій державі обіцяний мільйон снарядів. Адже оборонна промисловість Єросоюзу в жалюгідному стані. Є проблеми зі станом складів і здатністю укладати зовнішні контракти.