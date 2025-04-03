Атака "Шахедами", просування ЗСУ на Покровському напрямку: хронологія 1135 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1135 добу. У ніч на 3 квітня росіяни знову атакували "Шахедами", тероризуючи цивільне населення. Також агресор не полишає спроб захопити якомога більше наших територій.

Про ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені, наслідки ворожих атак і нові воєнні злочини окупантів – повідомляє 24 Канал.

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