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24 Канал Новини України Атака "Шахедами", просування ЗСУ на Покровському напрямку: хронологія 1135 дня війни
3 квітня, 06:28
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Атака "Шахедами", просування ЗСУ на Покровському напрямку: хронологія 1135 дня війни

Юлія Муріна

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1135 добу. У ніч на 3 квітня росіяни знову атакували "Шахедами", тероризуючи цивільне населення. Також агресор не полишає спроб захопити якомога більше наших територій.

Про ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені, наслідки ворожих атак і нові воєнні злочини окупантів – повідомляє 24 Канал.

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03:15, 03 квітня

Яка ситуація на фронті: огляд ISW

В Інституті вивчення війни зазначили, Сили оборони просунулися під Покровськом.

Російські загарбники мали вдалі атаки під Торецьком, Покровськом і Великою Новосілкою.

02:28, 03 квітня

Міністр оборони США не братиме участі у "Рамштайні"

Гегсета не буде 11 квітня у Брюсселі на засіданні Контактної групи з питань оборони України.

На "Рамштайні" головуватимуть Німеччина та Велика Британія.

01:48, 03 квітня

Трамп сказав, що Україна й Росія "добре" співпрацюють зі США

Коментуючи мирні переговори, президент США заявив: "Я думаю, що Росія й Україна добре співпрацюють з нами".

01:13, 03 квітня

Трамп запровадив мита і проти України, а Росії взагалі немає у списку

Дональд Трамп запровадив мита проти багатьох країн. Серед них і вороги, і союзники США. У списку є й Україна, однак, Росії немає. 