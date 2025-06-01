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24 Канал Новини України Атака "Шахедами" та ракетами, просування ворога на фронті: хронологія 1194 дня війни
1 червня, 06:31
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Атака "Шахедами" та ракетами, просування ворога на фронті: хронологія 1194 дня війни

Ірина Марціяш

Україна хоробро протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1194 дні. Кремль та його військо не полишає спроб захопити наші території та тероризують населення України. Водночас Сили оборони дають потужну відсіч окупаційній армії.

Про ситуацію на фронті, наслідки атак ворожих сил, головні події цієї доби – повідомляє 24 Канал.

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