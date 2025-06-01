Атака "Шахедами" та ракетами, просування ворога на фронті: хронологія 1194 дня війни
Україна хоробро протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1194 дні. Кремль та його військо не полишає спроб захопити наші території та тероризують населення України. Водночас Сили оборони дають потужну відсіч окупаційній армії.
Про ситуацію на фронті, наслідки атак ворожих сил, головні події цієї доби – повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Росіяни просунулися на чотирьох напрямках, Сили оборони – на трьох, – ISW
Зі слів очільника Запорізької ОВА Івана Федорова стало відомо, що ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі – частково зруйнована адмінбудівля, є займання на території. Попередньо, одна людина постраждала. Ворог атакував Запоріжжя щонайменше сімома "Шахедами". Близько 4 ранку у повітряний простір України несподівано залетіли крилаті ракети. Кілька крилатих ракет долетіли до Житомирської області, де й зникли з радарів. Росіяни просунулися на чотирьох напрямках, Сили оборони – на трьох, ідеться в огляді ISW. Deep State написали, що росіяни окупували Володимирівку – село на Сумщині. У Харкові, Дніпрі, на Одещині лунають вибухи. У повітряному просторі Київщини зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
У Запоріжжі постраждав об'єкт критичної інфраструктури
Російська армія запускала крилаті ракети
Зі слів очільника Запорізької ОВА Івана Федорова стало відомо, що ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі – частково зруйнована адмінбудівля, є займання на території. Попередньо, одна людина постраждала. Ворог атакував Запоріжжя щонайменше сімома "Шахедами".
Близько 4 ранку у повітряний простір України несподівано залетіли крилаті ракети. Кілька крилатих ракет долетіли до Житомирської області, де й зникли з радарів.
Росіяни просунулися на чотирьох напрямках, Сили оборони – на трьох, ідеться в огляді ISW.
Deep State написали, що росіяни окупували Володимирівку – село на Сумщині.
У Харкові, Дніпрі, на Одещині лунають вибухи.
У повітряному просторі Київщини зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.