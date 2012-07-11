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24 Канал Новини України Атака "Шахедами" по Україні, вибухи в низці регіонів Росії: хронологія 1234 дня війни
11 липня, 06:52
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Атака "Шахедами" по Україні, вибухи в низці регіонів Росії: хронологія 1234 дня війни

Ірина Марціяш

Країна-агресорка Росія 11 липня вкотре атакувала дронами територію нашої країни. Наші захисники дають противнику відсіч по всій лінії фронту, а сили ППО відбивають атаки з повітря.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 11 липня, повідомляє 24 Канал.

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07:01, 11 липня

Дрони атакували низку російських регіонів

У ніч на 11 липня безпілотники масово атакували Тулу і область. Перші вибухи тут пролунали близько 02:40 в Узловському та Ленінському районах, Алексіні.

За інформацією від місцевих жителів, в Тулі атака припала на Пролетарський район. Там розташовані 3 найбільших підприємства оборонної промисловості Росії.

Дрони завдали удару по Підмосков’ю, зокрема місту Дубна, де розташоване підприємство з розробки безпілотників "Кронштадт".

Крім того, повідомляється про велику кількість дронів та вибухів у Тверській області. Також під ударом була Липецька область. 

06:41, 11 липня

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.
     
06:17, 11 липня

Ранковий удар по Харкову – влучання дрона у житлову забудову

Сьогодні о 05:35 ворог завдав удару, попередньо БпЛА типу "Шахед", по Салтівському району міста, повідомив глава ОВА Синєгубов.

Зафіксовано влучання в триповерхову будівлю та на подвір’я.

Пошкоджено будівлю, зайнялися конструктивні елементи – площа пожежі близько 20 квадратних метрів.

Згодом стало відомо про постраждалого 64-річного чоловіка внаслідок атаки на Салтівський район міста Харків.
 

06:11, 11 липня

Вибухи в Харкові – місто атакували ударні БпЛА

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто атакували ударні безпілотники. 

Згодом мер додав, що ворог ударив по центру Харкова – у район житлової забудови. Попередньо, є постраждалі.

У центрі Харкова постраждав працюючий медичний заклад, там вилетіли шибки, але ще обстежують будівлю.

06:00, 11 липня

У Сумах пролунали вибухи

За кілька хвилин після 5 ранку з повідомлень місцевих ЗМІ стало відомо, що в Сумах чули вибухи.

Згодом стало відомо, що ворог завдав декількох ударів БпЛА по території Сумської громади. Наслідки з'ясовують, повідомили в ОВА.

03:20, 11 липня

У Миколаєві пролунали вибухи

Подробиць про можливі наслідки атаки спершу не було, але після відбою тривоги о 03:17 Миколаївська обласна військова адміністрація повідомила, що на околицях Миколаєва виникла пожежа.

03:00, 11 липня

Ворог масовано атакував Чугуївську громаду

Влада Чугуєва повідомила про наслідки атаки. У центральній частині міста зруйновано 2 приватні домоволодіння, суттєво пошкоджені будинки навколо. 

Також зазнала значних пошкоджень будівля Чугуївської центральної лікарні. Є 3 постраждалих. В іншому мікрорайоні є пошкодження приватних домоволодінь, без постраждалих.