Атака "Шахедами" по Україні, вибухи в низці регіонів Росії: хронологія 1234 дня війни
Країна-агресорка Росія 11 липня вкотре атакувала дронами територію нашої країни. Наші захисники дають противнику відсіч по всій лінії фронту, а сили ППО відбивають атаки з повітря.
Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 11 липня, повідомляє 24 Канал.
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У ніч на 11 липня безпілотники масово атакували Тулу і область. Перші вибухи тут пролунали близько 02:40 в Узловському та Ленінському районах, Алексіні. За інформацією від місцевих жителів, в Тулі атака припала на Пролетарський район. Там розташовані 3 найбільших підприємства оборонної промисловості Росії. Дрони завдали удару по Підмосков’ю, зокрема місту Дубна, де розташоване підприємство з розробки безпілотників "Кронштадт". Крім того, повідомляється про велику кількість дронів та вибухів у Тверській області. Також під ударом була Липецька область. Сьогодні о 05:35 ворог завдав удару, попередньо БпЛА типу "Шахед", по Салтівському району міста, повідомив глава ОВА Синєгубов. Зафіксовано влучання в триповерхову будівлю та на подвір’я. Пошкоджено будівлю, зайнялися конструктивні елементи – площа пожежі близько 20 квадратних метрів. Згодом стало відомо про постраждалого 64-річного чоловіка внаслідок атаки на Салтівський район міста Харків. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто атакували ударні безпілотники. Згодом мер додав, що ворог ударив по центру Харкова – у район житлової забудови. Попередньо, є постраждалі. У центрі Харкова постраждав працюючий медичний заклад, там вилетіли шибки, але ще обстежують будівлю. За кілька хвилин після 5 ранку з повідомлень місцевих ЗМІ стало відомо, що в Сумах чули вибухи. Згодом стало відомо, що ворог завдав декількох ударів БпЛА по території Сумської громади. Наслідки з'ясовують, повідомили в ОВА. Подробиць про можливі наслідки атаки спершу не було, але після відбою тривоги о 03:17 Миколаївська обласна військова адміністрація повідомила, що на околицях Миколаєва виникла пожежа. Влада Чугуєва повідомила про наслідки атаки. У центральній частині міста зруйновано 2 приватні домоволодіння, суттєво пошкоджені будинки навколо. Також зазнала значних пошкоджень будівля Чугуївської центральної лікарні. Є 3 постраждалих. В іншому мікрорайоні є пошкодження приватних домоволодінь, без постраждалих.
Дрони атакували низку російських регіонів
Ранковий удар по Харкову – влучання дрона у житлову забудову
Вибухи в Харкові – місто атакували ударні БпЛА
У Сумах пролунали вибухи
У Миколаєві пролунали вибухи
Ворог масовано атакував Чугуївську громаду
У ніч на 11 липня безпілотники масово атакували Тулу і область. Перші вибухи тут пролунали близько 02:40 в Узловському та Ленінському районах, Алексіні.
За інформацією від місцевих жителів, в Тулі атака припала на Пролетарський район. Там розташовані 3 найбільших підприємства оборонної промисловості Росії.
Дрони завдали удару по Підмосков’ю, зокрема місту Дубна, де розташоване підприємство з розробки безпілотників "Кронштадт".
Крім того, повідомляється про велику кількість дронів та вибухів у Тверській області. Також під ударом була Липецька область.
Сьогодні о 05:35 ворог завдав удару, попередньо БпЛА типу "Шахед", по Салтівському району міста, повідомив глава ОВА Синєгубов.
Зафіксовано влучання в триповерхову будівлю та на подвір’я.
Пошкоджено будівлю, зайнялися конструктивні елементи – площа пожежі близько 20 квадратних метрів.
Згодом стало відомо про постраждалого 64-річного чоловіка внаслідок атаки на Салтівський район міста Харків.
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто атакували ударні безпілотники.
Згодом мер додав, що ворог ударив по центру Харкова – у район житлової забудови. Попередньо, є постраждалі.
У центрі Харкова постраждав працюючий медичний заклад, там вилетіли шибки, але ще обстежують будівлю.
За кілька хвилин після 5 ранку з повідомлень місцевих ЗМІ стало відомо, що в Сумах чули вибухи.
Згодом стало відомо, що ворог завдав декількох ударів БпЛА по території Сумської громади. Наслідки з'ясовують, повідомили в ОВА.
Подробиць про можливі наслідки атаки спершу не було, але після відбою тривоги о 03:17 Миколаївська обласна військова адміністрація повідомила, що на околицях Миколаєва виникла пожежа.
Влада Чугуєва повідомила про наслідки атаки. У центральній частині міста зруйновано 2 приватні домоволодіння, суттєво пошкоджені будинки навколо.
Також зазнала значних пошкоджень будівля Чугуївської центральної лікарні. Є 3 постраждалих. В іншому мікрорайоні є пошкодження приватних домоволодінь, без постраждалих.