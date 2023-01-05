Росія не може використовувати збройні сили для досягнення бажаного, – британський маршал
Джерело:Sky News
Російська окупаційна армія продовжує зазнавати нищівних втрат в Україні. Кремль не здатний використовувати збройні сили для досягнення бажаного на полі бою.
Про це заявив маршал британської авіації у відставці Едвард Стрінгер. Він зауважив, що активні бойові дії досі зосереджені навколо Бахмута в Донецькій області, однак хвилі російських атак стали меншими.
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Путін не може досягти бажаного
Стрінгер зауважив, що біля Бахмута артилерійська підтримка стає дедалі меншою. Це підтверджує аналіз як українських, так і західних розвідувальних служб про те, що росіяни значною мірою досягли там кульмінації.
Він додав, що за оцінками України, Росія вчора втратила 800 військовослужбовців. Окупанти не можуть цього витримати.
Це означає, що Путін дійсно повинен зараз думати про мобілізацію. Українці оцінюють, що росіяни можуть розпочати наступну мобілізацію вже сьогодні. За заголовками газет це виглядає, як на мене, дуже схожим на те, що Росія не в змозі використовувати свої збройні сили для досягнення того, що вона хоче зробити на полі бою,
– заявив маршал.
Говорячи про припинення вогню, до якого закликав кремлівський диктатор, Стрінгер зауважив, що Путін "прикрився мантією патріарха Кірила".
"Патріарх закликав до припинення вогню, і Путін зробив це, щоб показати, що він має певну моральну позицію. Я абсолютно розумію, чому це з великим цинізмом сприймається українцями", – підсумував маршал.
Втрати російської армії станом на 5 січня
Від початку повномасштабної війни російська окупаційна армія зазнає нищівних втрат. Українські захисники вже ліквідували майже 110 тисяч загарбників.
Окрім цього, Росія втрачає силу-силенну своєї техніки, яка подекуди коштує мільйони доларів за одиницю. Зокрема, Сили оборони вже спопелили:
- 3041 танк,
- 6108 бойових броньованих машин,
- 2051 артилерійську систему,
- 426 РСЗВ,
- 215 засобів ППО,
- 284 літаки,
- 271 гелікоптер,
- 1844 БпЛА оперативно-тактичного рівня,
- 723 крилаті ракети,
- 16 кораблів та катерів,
- 4759 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,
- 182 одиниці спеціальної техніки.